Test Drive Unlimited Solar Crown, возможно, отложена на начало 2024 года ©

Появился документ, свидетельствующий об очередной задержке выхода Test Drive Unlimited Solar Crown. Новость пока не подтверждена издателем, но есть много признаков того, что разработчики воспользуются дополнительным временем и выпустят игру в более спокойную дату.

В июле 2020 года слухи о Test Drive Unlimited Solar Crown подтвердились. В начале 2021 года мы увидели первый трейлер, и хотя мы даже видели несколько красивых кадров, одного все еще не хватает - точной даты выхода.

Однако мы можем подозревать, что Test Drive Unlimited Solar Crown получит еще одну задержку, поскольку, согласно последнему документу от Nacon (издателя), дебют игры ожидается между февралем и мартом 2024 года. По имеющейся информации, игра должна появиться на рынке в конце 2023 года.

Перенос Test Drive Unlimited Solar Crown на начало 2024 года может иметь большой смысл, поскольку 14 сентября геймеры смогут увидеть The Crew Motorfest, а 10 октября стартует Forza Motorsport.

Таким образом, Nacon и KT Racing смогут пропустить этот суматошный период, что, безусловно, повысит потенциальный интерес.

Test Drive Solar Crown может быть отложен до первого квартала 2024 года, согласно новым документам, опубликованным материнской компанией Nacon. Команда Kylotonn пока не объявила о задержке официально. Мы слышали, что недавно был проведен плейтест, но мы не знаем, на какой стадии находится игра.