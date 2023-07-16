Приключенческая головоломка Tetragon выйдет на мобильных устройствах 19 июля ©

Издатель инди-игр из Лимассола (Кипр) ESDigital Games и разработчик инди-игр из Консейсана (Флорианополис, Бразилия) Cafundo Studio объявили, что их двухмерная приключенческая головоломка Tetragon выходит на мобильные устройства iOS и Android в цифровых магазинах 19 июля 2023 года. Tetragon уже доступна на ПК и консолях.

Исследуйте огромный загадочный квадратный мир, стены которого могут внезапно менять положение в Tetragon. Игроки не будут бросать вызов гравитации в этом мире, но они могут использовать магию, чтобы изменить силу гравитации, чтобы пройти через сложные головоломки и лабиринты игры.

Приятно видеть, насколько велика отцовская любовь, когда Люциос отправляется в путешествие, чтобы найти своего пропавшего сына. Очаровательные визуальные эффекты Tetragon переносят игроков в сказочный мир, а любители головоломок будут в восторге от более чем 40 уровней в четырех мирах. Хотя художественный стиль игры и головоломки могут успокаивать, игроки должны быть осторожны, так как одно неверное движение может стать фатальным для Люциоса.

Приготовьтесь помочь Люциосу раскрыть невероятную мощь TetraGen. Используя возможности TetraGen, вы можете управлять расположением самолетов и башен, что позволит вам создавать свои собственные платформы и лестницы и даже вращать весь мир. Освоение этой способности будет иметь решающее значение, когда вы будете вести Люциоса через многочисленные головоломки, лабиринты и испытания.