Tetris Forever вышла в Steam и на консолях

Tetris Forever — это уникальная смесь коллекции старых игр и интерактивного документального фильма, созданный студией Digital Eclipse в честь 40-летия знаменитой головоломки Tetris. Проект доступен на ПК через Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One и на консолях Xbox Series.

В сборнике доступны 15 различных версий Tetris, включая редкие тайтлы, которые ранее не выходили за пределами Японии, например, Tetris Battle Gaiden и Super Bombliss. Также можно поиграть даже в оригинальную версию, созданную для советского компьютера Electronika 60. Каждая из этих версий сохраняет дух своей эпохи, позволяя игрокам почувствовать эволюцию культовой игры.

Главной особенностью коллекции стал интерактивный документальный фильм, который дополнен новыми интервью с создателем Tetris Алексеем Пажитновым и Хенком Роджерсом, сыгравшим ключевую роль в распространении игры по всему миру. Игроки смогут исследовать историю Tetris в музейном формате — с текстами, изображениями и видео, которые оживляют путь этой легенды игровой индустрии.

По словам разработчиков, самым интересным нововведением стал режим Tetris Time Warp, где до четырёх игроков могут соревноваться, перемещаясь между стилями и механиками разных версий игры в реальном времени. Этот режим сочетает ностальгию и свежие вызовы, предлагая нечто совершенно новое даже для опытных фанатов.

Критики тепло встретили Tetris Forever. Игра получила средний рейтинг 84 балла на OpenCritic. Её хвалят за сочетание ностальгии и инноваций, а также за уважительное отношение к истории франшизы. Некоторые издания, такие как 33bits и Stevivor, даже назвали её одним из лучших проектов года, хотя и отметили отсутствие некоторых любимых версий, например, классики для Game Boy и NES.

Tetris Forever стал настоящим праздником для поклонников игры. Это не только дань уважения к прошлому, но и шаг вперёд, который делает культовую головоломку ещё более доступной и увлекательной для нового поколения игроков.