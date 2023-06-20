Обновление стратегии TFC: The Fertile Crescent представляет три уникальные цивилизации бронзового века ©

TFC: The Fertile Crescent, пиксельная стратегия в реальном времени, 20 июня получила значительное обновление, в котором представлены три уникальные цивилизации бронзового века: ассирийцы, вавилоняне и египтяне. Каждая цивилизация имеет свой собственный набор сильных сторон и бонусов, вдохновленных историческими записями. Игроки могут выбрать цивилизацию в середине игры, исследуя три технологии Ранней эпохи и открывая новое дерево технологий.

Новые цивилизации имеют свой собственный уникальный внешний вид для всех своих зданий, военных юнитов и технологий, а также особые бонусы Чуда. Чудо стало важнее, чем когда-либо прежде, так как каждый построенный уровень Чуда дает уникальный бонус деревне игрока в зависимости от цивилизации Бронзового века, которую он выбирает в дереве развития.

Обновление также включает в себя переработанное дерево технологий, новую технологию раннего возраста под названием Гончарный круг и индикатор диапазона, который позволяет игрокам видеть диапазон влияния таких зданий, как Центр деревни и Дворец.