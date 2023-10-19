На следующей неделе в Epic Games Store пройдет раздача The Evil Within 2 и Tandem: a Tale of Shadows

По традиции магазин Epic Games Store также объявил, какие две бесплатные игры будут доступны с 26 октября 2023 года, т.е. на следующей неделе: это The Evil Within 2 и Tandem: a Tale of Shadows.
Эти игры можно выкупить и загрузить в течение следующей недели с 26 октября по 2 ноября 2023 года. Получить игры можно через лаунчер Epic Games или непосредственно на сайте магазина Epic Games, после активации они остаются в библиотеке пользователя.
Самой важной из них, безусловно, является The Evil Within 2 - вторая часть сверхъестественной серии ужасов на выживание от Tango GameWorks, созданной Синдзи Миками, отцом Resident Evil. Уже эта деталь делает ее особенно интересной, но данная игра также привлекает своей атмосферой и способностью нагнетать моменты сильного напряжения и мучений.
На этом, кстати, серия завершается: первая глава уже с сегодняшнего дня доступна в Epic Games Store в качестве подарка, а на следующей неделе появится ее продолжение. Если вы заинтересовались, то не упускайте шанс получить всю серию The Evil Within бесплатно на ПК. Правда на российских аккаунтах это не получится сделать и придется пользоваться VPN.
Вторая игра в раздаче - Tandem: a Tale of Shadows, игра, напоминающая о традициях платформеров, но отличающаяся своеобразной структурой головоломок, в центре которой - постоянная смена перспективы и игра света и тени для решения головоломок.
Tandem: a Tale of Shadows предлагает оригинальную игру с видом сверху вниз и с боковой прокруткой, заставляя нас следить за двумя персонажами с двух разных точек зрения в сказочной обстановке с довольно тревожными тонами. История рассказывает об Эмме и ее плюшевом медвежонке Фентоне, которые пытаются разгадать тайну исчезновения знаменитого фокусника Томаса Кейна.
The Evil Within забрала свободно через VPN, к сожалению раздаётся только базовая версия без дополнений.
А ГДЕ ЭТА РАЗДАЧА Я ЗАХОЖУ ТАМ ДРУГАЯ ИГРА РАЗДАЕТСЯ ХОТЯ РАНЬШЕ ПИСАЛОСЬ ЧТО ВЫЙДЕТ ВИТСЧИН?
VPN какой, страна акка какая?
у меня даже через впн нет
Они почти никогда не раздавали фуллы, там логика как в Гейм Пассе: вот тебе базовая игра, а если нравится - докупи допы отдельно)) Как бы халява, но как бы и не совсем
Подскажите какой vpn
the evil within 2? нет я понимаю первую дать но вторую она относительно недавно вышла
6 лет назад это разве недавно?
По такой логике, недавно вышла и Death Stranding.
Хотя игре уже 4 года, и её раздали несколько раз.
я же написал относительно для меня это как будто вчера было
это не так давно
Достаточно давно.
В любом случае - посыл моего коммента был в том, что год выхода игры не влияет на раздачу в EGS никак.
Спасибо забрал.
Раздадут через неделю игру, которая прямо сейчас на распродаже, гениально.