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об игре
The Evil Within 2 13.10.2017
8.5 917 оценок

На следующей неделе в Epic Games Store пройдет раздача The Evil Within 2 и Tandem: a Tale of Shadows

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butcher69
Новости

По традиции магазин Epic Games Store также объявил, какие две бесплатные игры будут доступны с 26 октября 2023 года, т.е. на следующей неделе: это The Evil Within 2 и Tandem: a Tale of Shadows.

Эти игры можно выкупить и загрузить в течение следующей недели с 26 октября по 2 ноября 2023 года. Получить игры можно через лаунчер Epic Games или непосредственно на сайте магазина Epic Games, после активации они остаются в библиотеке пользователя.

Самой важной из них, безусловно, является The Evil Within 2 - вторая часть сверхъестественной серии ужасов на выживание от Tango GameWorks, созданной Синдзи Миками, отцом Resident Evil. Уже эта деталь делает ее особенно интересной, но данная игра также привлекает своей атмосферой и способностью нагнетать моменты сильного напряжения и мучений.

На этом, кстати, серия завершается: первая глава уже с сегодняшнего дня доступна в Epic Games Store в качестве подарка, а на следующей неделе появится ее продолжение. Если вы заинтересовались, то не упускайте шанс получить всю серию The Evil Within бесплатно на ПК. Правда на российских аккаунтах это не получится сделать и придется пользоваться VPN.

Вторая игра в раздаче - Tandem: a Tale of Shadows, игра, напоминающая о традициях платформеров, но отличающаяся своеобразной структурой головоломок, в центре которой - постоянная смена перспективы и игра света и тени для решения головоломок.

Tandem: a Tale of Shadows предлагает оригинальную игру с видом сверху вниз и с боковой прокруткой, заставляя нас следить за двумя персонажами с двух разных точек зрения в сказочной обстановке с довольно тревожными тонами. История рассказывает об Эмме и ее плюшевом медвежонке Фентоне, которые пытаются разгадать тайну исчезновения знаменитого фокусника Томаса Кейна.

-8
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Ashley_Star

The Evil Within забрала свободно через VPN, к сожалению раздаётся только базовая версия без дополнений.

Спойлер
3
FoolishShadrin

А ГДЕ ЭТА РАЗДАЧА Я ЗАХОЖУ ТАМ ДРУГАЯ ИГРА РАЗДАЕТСЯ ХОТЯ РАНЬШЕ ПИСАЛОСЬ ЧТО ВЫЙДЕТ ВИТСЧИН?

0
Nick1906

VPN какой, страна акка какая?

0
Никита Дроздоvv

у меня даже через впн нет

0
Night Driving Avenger

Они почти никогда не раздавали фуллы, там логика как в Гейм Пассе: вот тебе базовая игра, а если нравится - докупи допы отдельно)) Как бы халява, но как бы и не совсем

0
Mad_cloud

Подскажите какой vpn

0
Никита Дроздоvv

the evil within 2? нет я понимаю первую дать но вторую она относительно недавно вышла

0
Faradaiz

6 лет назад это разве недавно?

1
Tiktotayou124

По такой логике, недавно вышла и Death Stranding.

Хотя игре уже 4 года, и её раздали несколько раз.

0
Никита Дроздоvv Faradaiz

я же написал относительно для меня это как будто вчера было

0
Никита Дроздоvv Tiktotayou124

это не так давно

0
Tiktotayou124 Никита Дроздоvv

Достаточно давно.

В любом случае - посыл моего коммента был в том, что год выхода игры не влияет на раздачу в EGS никак.

0
ТвойПапка

Спасибо забрал.

0
Night Driving Avenger

Раздадут через неделю игру, которая прямо сейчас на распродаже, гениально.

-2