На следующей неделе в Epic Games Store пройдет раздача The Evil Within 2 и Tandem: a Tale of Shadows ©

По традиции магазин Epic Games Store также объявил, какие две бесплатные игры будут доступны с 26 октября 2023 года, т.е. на следующей неделе: это The Evil Within 2 и Tandem: a Tale of Shadows.

Эти игры можно выкупить и загрузить в течение следующей недели с 26 октября по 2 ноября 2023 года. Получить игры можно через лаунчер Epic Games или непосредственно на сайте магазина Epic Games, после активации они остаются в библиотеке пользователя.

Самой важной из них, безусловно, является The Evil Within 2 - вторая часть сверхъестественной серии ужасов на выживание от Tango GameWorks, созданной Синдзи Миками, отцом Resident Evil. Уже эта деталь делает ее особенно интересной, но данная игра также привлекает своей атмосферой и способностью нагнетать моменты сильного напряжения и мучений.

На этом, кстати, серия завершается: первая глава уже с сегодняшнего дня доступна в Epic Games Store в качестве подарка, а на следующей неделе появится ее продолжение. Если вы заинтересовались, то не упускайте шанс получить всю серию The Evil Within бесплатно на ПК. Правда на российских аккаунтах это не получится сделать и придется пользоваться VPN.

Вторая игра в раздаче - Tandem: a Tale of Shadows, игра, напоминающая о традициях платформеров, но отличающаяся своеобразной структурой головоломок, в центре которой - постоянная смена перспективы и игра света и тени для решения головоломок.

Tandem: a Tale of Shadows предлагает оригинальную игру с видом сверху вниз и с боковой прокруткой, заставляя нас следить за двумя персонажами с двух разных точек зрения в сказочной обстановке с довольно тревожными тонами. История рассказывает об Эмме и ее плюшевом медвежонке Фентоне, которые пытаются разгадать тайну исчезновения знаменитого фокусника Томаса Кейна.