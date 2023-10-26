В EGS началась бесплатная раздача The Evil Within 2. Геймерам из России придется воспользоваться VPN и создать аккаунт в другом регионе. Хоррор и Tandem можно добавить в свою библиотеку до 2 ноября.
Сюжет The Evil Within 2 вновь вращается вокруг теперь уже бывшего детектива, Себастьяна Кастелланоса, уволенного после событий первой части. В сиквеле ему предстоит найти пропавшую дочь.
Уже на следующей неделе игроки смогут бесплатно получить F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch и Turnip Boy Commits Tax Evasion.
Для России хер! Ну и пошли они...
ну смени регион
Зачем? она на торренте со старта лежит!
Сменить регион это бесполезно! Нужен новый акк, впн и регистрация в другой стране! Нахрен мне создавать новый акк из-за одной игры! Это же просто бред!
https://ggsel.net/catalog/product/3647815 купи у него смену региона он поможет он реально поможет потом напиши помог или нет мне он помог
Сам недавно воспользоваться его услугой теперь у меня страна не Россия а турция без проблем забрал обе части
Вот это неплохо. Но лично у меня давно уже есть в стиме.
Видимо, для казахстанских аккаунтов только. У меня нет)
я не могу с казах аккаунта забрать )
Очень жаль что они нас так обделили. В свое время бесплатно удалось взять три последние Лары крофт.
Она на торрентах валяется нафик не кому не нужна... Возьми там.
Зе Зевил Зизин - Так на пегаче начинался видос с обзором на эту шикарную игру.
Какой в этом смысл,последняя версия на торрентах лежит,кто хотел уже давным давно прошел ее
Перестаньте мерять всё по себе. У меня, например, нет возможности пройти её на своём ведре, но есть возможность пройти через облачные сервисы, для которых нужна лицензия.
Забрала вторую часть через тот же VPN что и первую
Забрал для США с впном США
Забрал в США впн не нужен!
А вы что не под санкциями?