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The Evil Within 2 13.10.2017
8.5 920 оценок

Началась бесплатная раздача The Evil Within 2

Simple Jack

В EGS началась бесплатная раздача The Evil Within 2. Геймерам из России придется воспользоваться VPN и создать аккаунт в другом регионе. Хоррор и Tandem можно добавить в свою библиотеку до 2 ноября.

Сюжет The Evil Within 2 вновь вращается вокруг теперь уже бывшего детектива, Себастьяна Кастелланоса, уволенного после событий первой части. В сиквеле ему предстоит найти пропавшую дочь.

Уже на следующей неделе игроки смогут бесплатно получить F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch и Turnip Boy Commits Tax Evasion.

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Комментарии: 21
Ваш комментарий
1ABB1

Для России хер! Ну и пошли они...

9
Никита Дроздоvv

ну смени регион

-6
Well-offZin

Зачем? она на торренте со старта лежит!

5
1ABB1 Никита Дроздоvv

Сменить регион это бесполезно! Нужен новый акк, впн и регистрация в другой стране! Нахрен мне создавать новый акк из-за одной игры! Это же просто бред!

3
Никита Дроздоvv 1ABB1

https://ggsel.net/catalog/product/3647815 купи у него смену региона он поможет он реально поможет потом напиши помог или нет мне он помог

-4
Никита Дроздоvv 1ABB1

Сам недавно воспользоваться его услугой теперь у меня страна не Россия а турция без проблем забрал обе части

-1
SleepyGamer

Вот это неплохо. Но лично у меня давно уже есть в стиме.

6
Сергей8725

Видимо, для казахстанских аккаунтов только. У меня нет)

2
flaur74

я не могу с казах аккаунта забрать )

0
Уильям Аркетт

Очень жаль что они нас так обделили. В свое время бесплатно удалось взять три последние Лары крофт.

1
ТвойПапка

Она на торрентах валяется нафик не кому не нужна... Возьми там.

4
Виталик47

Зе Зевил Зизин - Так на пегаче начинался видос с обзором на эту шикарную игру.

1
Bassota277

Какой в этом смысл,последняя версия на торрентах лежит,кто хотел уже давным давно прошел ее

1
trava10

Перестаньте мерять всё по себе. У меня, например, нет возможности пройти её на своём ведре, но есть возможность пройти через облачные сервисы, для которых нужна лицензия.

0
Ashley_Star

Забрала вторую часть через тот же VPN что и первую

Спойлер
1
dwemer101

Забрал для США с впном США

-2
ТвойПапка

Забрал в США впн не нужен!

-1
BobbyKotick ТвойПапка

А вы что не под санкциями?

0