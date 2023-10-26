В EGS началась бесплатная раздача The Evil Within 2. Геймерам из России придется воспользоваться VPN и создать аккаунт в другом регионе. Хоррор и Tandem можно добавить в свою библиотеку до 2 ноября.

Сюжет The Evil Within 2 вновь вращается вокруг теперь уже бывшего детектива, Себастьяна Кастелланоса, уволенного после событий первой части. В сиквеле ему предстоит найти пропавшую дочь.

Уже на следующей неделе игроки смогут бесплатно получить F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch и Turnip Boy Commits Tax Evasion.