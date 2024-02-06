Актрисе, сыгравшей Эбби в The Last of Us Part II, угрожали расправой, включая угрозы маленькому сыну

The Last of Us Part II, безусловно, оказалась намного противоречивей, чем ожидала Naughty Dog. Ее фанаты разделились во мнениях относительно судьбы одного из самых любимых персонажей франшизы. Как многие из вас уже знают, Джоэла просто убивают в начальной части игры. Из-за этого многие фанаты возненавидели нового персонажа Эбби, что, к сожалению, перекинулось и на реальный мир.
В новом документальном фильме Grounded II, повествующем о создании The Last of Us Part II, актриса Лора Бейли, озвучившая Эбби, рассказывает об угрозах, которым она подверглась после выхода игры. Со слезами на глазах актриса рассказала, что некоторые из игроков даже угрожали ее новорожденному сыну, который родился во время разработки The Last of Us Part II.
Самое ужасное, что угрозы смерти на самом деле были вполне серьезными, и они, знаете ли, гарантировали это. Причем угрожали не те, кто жил поблизости. Да, они угрожали моему сыну, который родился во время всего этого. Это было очень ужасно. Но знаете, больше всего это научило меня держать дистанцию, понимаете?
Среди сообщений, полученных актрисой, были такие ужасные, как "Я найду тебя и убью тебя и твоего сына за это", "Надеюсь, твои родители умрут от рака" и "Я найду тебя и убью за то, что ты сделала с Джоэлом".
Печально видеть, как актриса терпит такие угрозы за историю, которую она даже не писала. Многие уже обеспокоены тем, как будут обращаться с Кейтлин Девер, когда она сыграет Эбби во втором сезоне сериала HBO.
Это не первый подобный случай: другие актеры и актрисы из мира видеоигр становились жертвами домогательств и насилия со стороны самих игроманов. Важно помнить, что вымышленные персонажи не являются реальными и что актеры, играющие их, не несут ответственности за действия своих героев.
Мы должны помнить, что нужно критически относиться к видеоиграм, которые мы потребляем, но не забывать, что это всего лишь вымысел. Нет оправдания травле или проявлению агрессии к людям, которые работают в индустрии развлечений.
Осуждаю такое. Она то тут причём?
Лучше бы Дракману бутылку в зад засунули. Да поглубже, иначе он получит удовольствие.
Правачок рвётся под каждым комментом - блаж для глаз
Ну какая игра такая и фанбаза.
Критиковать нельзя если не являешься разработчиком ААА игры? Много тупости слышал но эта определенно занимает одно из топовых мест
Лора подарила свой голос многим персонажам игр. Мне почему-то она больше всего запомнилась ролью Хелены Харпер из Resident Evil 6.
надеюсь, от поехавшего Дракмана
Больные твари🤦♂️
Типичные фанаты last of ass
Спасибо за такие новости. Об этом нужно говорить. Это нужно освещать.
Мира всем и безопасности.
Побольше фигни всякое делаете и все получится, я уверен
Чем более популярный проект, тем больше хейтеров. Собаки лают, караван идёт
Короче, всех поймать и в тундру золото добывать, лет на 20.
до чего бывают на голову больные люди
- актеры, играющие их, не несут ответственности за действия своих героев
так пусть берут лучшее из своих героев и становятся сильнее духом:)
В ролике она действительно только рассказывает. То есть, не ясно, кто и где ей угрожал, нет скриншотов, если это было в интернет. А в полицию она почему-то не обратилась...
Выглядит это, как-то странно.
Чего еще можно ожидать от больных фанатав этого высера.
отбитые люди