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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 2 041 оценка

Актрисе, сыгравшей Эбби в The Last of Us Part II, угрожали расправой, включая угрозы маленькому сыну

Gruz_
Новости

The Last of Us Part II, безусловно, оказалась намного противоречивей, чем ожидала Naughty Dog. Ее фанаты разделились во мнениях относительно судьбы одного из самых любимых персонажей франшизы. Как многие из вас уже знают, Джоэла просто убивают в начальной части игры. Из-за этого многие фанаты возненавидели нового персонажа Эбби, что, к сожалению, перекинулось и на реальный мир.

В новом документальном фильме Grounded II, повествующем о создании The Last of Us Part II, актриса Лора Бейли, озвучившая Эбби, рассказывает об угрозах, которым она подверглась после выхода игры. Со слезами на глазах актриса рассказала, что некоторые из игроков даже угрожали ее новорожденному сыну, который родился во время разработки The Last of Us Part II.

Самое ужасное, что угрозы смерти на самом деле были вполне серьезными, и они, знаете ли, гарантировали это. Причем угрожали не те, кто жил поблизости. Да, они угрожали моему сыну, который родился во время всего этого. Это было очень ужасно. Но знаете, больше всего это научило меня держать дистанцию, понимаете?

Среди сообщений, полученных актрисой, были такие ужасные, как "Я найду тебя и убью тебя и твоего сына за это", "Надеюсь, твои родители умрут от рака" и "Я найду тебя и убью за то, что ты сделала с Джоэлом".

Печально видеть, как актриса терпит такие угрозы за историю, которую она даже не писала. Многие уже обеспокоены тем, как будут обращаться с Кейтлин Девер, когда она сыграет Эбби во втором сезоне сериала HBO.

Это не первый подобный случай: другие актеры и актрисы из мира видеоигр становились жертвами домогательств и насилия со стороны самих игроманов. Важно помнить, что вымышленные персонажи не являются реальными и что актеры, играющие их, не несут ответственности за действия своих героев.

Мы должны помнить, что нужно критически относиться к видеоиграм, которые мы потребляем, но не забывать, что это всего лишь вымысел. Нет оправдания травле или проявлению агрессии к людям, которые работают в индустрии развлечений.

-12
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
rewgerg43252

Осуждаю такое. Она то тут причём?
Лучше бы Дракману бутылку в зад засунули. Да поглубже, иначе он получит удовольствие.

19
Комментарий удален
Галлиус Ракс Same Garrison

Правачок рвётся под каждым комментом - блаж для глаз

2
Faradaiz

Ну какая игра такая и фанбаза.

10
Комментарий удален
BLATNOY1 Same Garrison

Критиковать нельзя если не являешься разработчиком ААА игры? Много тупости слышал но эта определенно занимает одно из топовых мест

0
Tiger Goose

Лора подарила свой голос многим персонажам игр. Мне почему-то она больше всего запомнилась ролью Хелены Харпер из Resident Evil 6.

4
K0T1190
Но знаете, больше всего это научило меня держать дистанцию, понимаете?

надеюсь, от поехавшего Дракмана

4
SharpAelinor

Больные твари🤦‍♂️

3
Real Slim Shady

Типичные фанаты last of ass

2
ЕвМи

Спасибо за такие новости. Об этом нужно говорить. Это нужно освещать.
Мира всем и безопасности.

1
Smusi

Побольше фигни всякое делаете и все получится, я уверен

0
DrZoiberg

Чем более популярный проект, тем больше хейтеров. Собаки лают, караван идёт

0
hpi

Короче, всех поймать и в тундру золото добывать, лет на 20.

0
Animario

до чего бывают на голову больные люди

0
bohdan2015

- актеры, играющие их, не несут ответственности за действия своих героев

так пусть берут лучшее из своих героев и становятся сильнее духом:)

0
Anagliph
рассказывает об угрозах

В ролике она действительно только рассказывает. То есть, не ясно, кто и где ей угрожал, нет скриншотов, если это было в интернет. А в полицию она почему-то не обратилась...

Выглядит это, как-то странно.

-1
dexxxx123

Чего еще можно ожидать от больных фанатав этого высера.

-1
Zlobin_Evgeny

отбитые люди

-1