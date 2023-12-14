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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 1 930 оценок

Эмбарго на обзоры The Last of Us Part 2 Remastered спадет 16 января

butcher69
Новости

2024 год PlayStation 5 откроет The Last of Us Part 2 Remastered, которая выйдет 19 января. Игру уже получили журналисты западных изданий, так что у них будет целый месяц на изучение всех нюансов переиздания.

Рецензии на The Last of Us Part 2 Remastered придется ждать чуть больше месяца: обзоры (письменные и, разумеется, в видеоформате) появятся вечером 16 января в 16:00. По окончании эмбарго мы узнаем об улучшениях, связанных с технической частью, и, конечно, о новых возможностях, представленных Naughty Dog, таких как roguelike-режим Without Return, потерянные уровни, удаленные из The Last of Us Part 2 для PS4, и новые комментарии актеров.

The Last of Us Part 2 Remastered выйдет 19 января и будет доступна только на PlayStation 5, о возможном запуске на ПК пока ничего не говорится, но он, скорее всего, состоится позже. Те, кто уже владеет The Last of Us Part II на PlayStation 4, могут обновиться до ремастер-версии за 9,99 долларов, получив доступ к ремастер-версии для PS5 и всему новому контенту.

-8
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
shhelkun

Этож не новая игра , а улучшайзеры ко 2 части , что за гриф секретности такой

6
askazanov

Маркентинг современный просто)))

0
Сирэй

Чтобы хомячков не распугать, заведомо знают что фигню выпускают. И если сейчас обосрут, то никто потом не купит.

1
bohdan2015

спасибо что на PC не выходит)))

1
Eclair_93

На ПК когда выйдет?

1
bekertughan

в июне 24го, имхо

0
Комментарий удален
Лидер_Мур

Сначала харайзен 2 жду

0
Кей Овальд

Серия закончилась на первой части.

-2
юрий йцукен

вот бы на пк ее жду с нетерпением

-3
shhelkun

Будет , я не Ванга , но думаю летом

2
Kommunist7304 shhelkun

Осталось понять летом какого года...

1