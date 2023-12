Эмбарго на обзоры The Last of Us Part 2 Remastered спадет 16 января

2024 год PlayStation 5 откроет The Last of Us Part 2 Remastered, которая выйдет 19 января. Игру уже получили журналисты западных изданий, так что у них будет целый месяц на изучение всех нюансов переиздания.

Рецензии на The Last of Us Part 2 Remastered придется ждать чуть больше месяца: обзоры (письменные и, разумеется, в видеоформате) появятся вечером 16 января в 16:00. По окончании эмбарго мы узнаем об улучшениях, связанных с технической частью, и, конечно, о новых возможностях, представленных Naughty Dog, таких как roguelike-режим Without Return, потерянные уровни, удаленные из The Last of Us Part 2 для PS4, и новые комментарии актеров.

The Last of Us Part 2 Remastered выйдет 19 января и будет доступна только на PlayStation 5, о возможном запуске на ПК пока ничего не говорится, но он, скорее всего, состоится позже. Те, кто уже владеет The Last of Us Part II на PlayStation 4, могут обновиться до ремастер-версии за 9,99 долларов, получив доступ к ремастер-версии для PS5 и всему новому контенту.