Геймдиректор The Last of Us Part II прокомментировал реакцию фанатов на оригинальный сюжет и новый контент ремастера

После анонса The Last of Us Part II Remastered издание Entertainment Weekly связалось с главой креативного отдела и сопрезидентом Naughty Dog (не говоря уже о сценаристе и режиссере) Нилом Дракманном, чтобы получить комментарий по поводу спорного сюжета, вызвавшего бурную реакцию фанатов. Вот что сказал Дракманн:

Выход The Last of Us Part II стал глубоким эмоциональным событием для всех нас в студии, и мы очень гордимся тем, что смогли рассказать в нем ту историю, которую хотели. В конечном итоге фанаты сами решают, что выдержало, а что нет испытание временем, но за годы, прошедшие с момента выхода игры, мы не перестаем удивляться тому, как много любви, поддержки и признания получила игра, которая так много значит для Naughty Dog. Наблюдать за тем, как фанаты бурно реагируют на сюжет по мере того, как все больше и больше людей продолжают открывать его для себя, и мы надеемся, что с The Last of Us Part II Remastered их станет гораздо больше, - это прекрасное напоминание о том, какую силу могут иметь истории, которые мы рассказываем. То влияние, которое, по словам игроков, оказали эти игры на их жизнь, продолжает вдохновлять нас при работе над будущими играми.

Дракманн также рассказал о некоторых новых возможностях, которые появятся в ремастере. Он назвал режим roguelike No Return изюминкой новой версии The Last of Us Part II, а затем рассказал о вырезанных уровнях и режиссерских комментариях.

Считайте, что эти уровни остались на полу в раздевалке. Эти последовательности, как, например, расширенная сцена вечеринки в Джексоне, которая дает больше информации о жизни Элли в городе, не предназначены для того, чтобы просто дать вам поиграть в раннюю версию без контекста. В каждый из них встроены интерактивные элементы, которые предлагают комментарии разработчиков из нашей команды о замысле уровня, о том, что происходило в последовательности и, в конечном итоге, почему она была вырезана.

The Last of Us Part II Remastered выйдет 19 января 2024 года для PlayStation 5 и будет отличаться улучшенным разрешением текстур, увеличенным расстоянием Level-of-Detail, улучшенным качеством теней, частотой дискретизации анимации, полной поддержкой DualSense для тактильной обратной связи и адаптивными триггерами.