Глава Naughty Dog сомневается в продолжении работы над масштабными проектами

Нил Дракманн, геймдиректор, прославившийся работой над играми "The Last of Us" и "Uncharted 4: A Thief’s End", рассказал о своих планах на будущее. Несмотря на успехи, глава студии Naughty Dog, которая столкнулась с проблемами сокращений, признался, что устал от высокого напряжения, которое возникает в связи с такими масштабными проектами. Управление большим количеством сотрудников по всему миру отнимает много сил.

Из-за этого Дракманн сомневается, что будет всегда продолжать работать в индустрии видеоигр в таком масштабе. Еще одну важную роль в его решении сыграла желание проводить больше времени со своей тринадцатилетней дочерью. Разработчик не хочет упускать возможность наслаждаться семейным времяпрепровождением, когда его близкие хотят быть рядом с ним.

В своем интервью Дракманн также упомянул о режиссере Квентине Тарантино, который выразил желание завершить свою карьеру после десятого фильма. Нил не сомневается в правдивости таких заявлений со стороны Тарантино. Дракманн сам представляет, что в будущем сможет заниматься менее громкими проектами, которые позволят ему найти творческую свободу. Он считает, что у него осталось лишь небольшое количество крупномасштабных игр в запасе.

Не стоит забывать, что Нил Дракманн в январе этого года был награжден престижной наградой за его вклад в игровую индустрию. В интервью он также отметил, что ему было нелегко работать над романтическими сценами в игре "The Last of Us: Часть II".