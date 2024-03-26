на главную
об игре
The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 2 097 оценок

Инсайдер: Педро Паскаль покинул съёмочную площадку второго сезона сериала The Last of Us

Gutsz
Новости

Авторитетный инсайдер Даниэль Рихтман поделился закулисными подробностями производства экранизации The Last of Us. Съёмки второго сезона сериала идут хорошо, и в некоторых местах даже опережают график из-за хорошей погоды. Несмотря на это, у съёмочной команды впереди ещё много работы, и дальше они будут уже без исполнителя главной роли первого сезона, Педро Паскаля. Как утверждает автор утечек, актер на этих выходных покинул проект.

Уход Педро Паскаля с производства второго сезона The Last of Us не связан с изменением планов создателей или внутренним скандалом. Дело в том, что актер полностью завершил свою часть съёмок для продолжения, и на это ему потребовалось всего несколько месяцев.

Такое короткое участие в съемочном процессе может означать лишь одно: второй сезон будет чётко следовать событиям из The Last of Us: Part 2. Фанатам не стоит ждать дополнительных сцен с Джоэлом, хотя на это намекали слитые в публичный доступ фотографии съёмочной площадки.

Премьера второго сезона The Last of Us запланирована на начало следующего года.

8
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
darkMarshall
34
UnRus

Зачем такие откровенные спойлеры?

3
Tokito77

я бы глянул сериал, если вместо шарика будет лицо дракмана

2
BazzDroid

Автор кликбейтер сраный

6
TIMetal

Какой интересный сериал) Достаточно пройти игру чтобы понять, что будет дальше. Вообще не понимаю в чем интерес сериалов которые четко следуют сюжету, никакой интриги.

3
ZAUSA

Есть те, кто не играл и не знает сюжет.

1
kaiberserk ZAUSA

Ну тогда удачи им

4
Бобровый Погребок

всмысле чётко следуют? пол сериала - сжв лгбт бонусные вставки, я вообще постоянно забывал, про что и кого вообще сериал, когда в игре 100% времени были на джоэли и элли, во втором сезоне не понятно, джоел в гольф сыграет или его проверят этой же клюшкой ещё и на глубину

7
Павел32ру ZAUSA

Игрофильм?)

Там и диалоги есть, а так же экшен-сцены, с чем в фильме полная беда и ты вообще никак не чувствуешь опасности для геров.

Единственное, что можно занести в плюс: то, что не раскрыли в игре, дополняют это в сериале.

1
Kalmah13 Бобровый Погребок

Отпаскалят его, ну или отпедрят

2
1barac9U7ada7

Просто Педро Паскаль получил сильный УДАР по голове предположительно клюшкой для гольфа

0
Patrick Jones

сначала не понял, а потом как понял

0
Ой извините

Ничего не знаю про игру и сериал, только то, что там лесбиянки, поэтому забежал поставить плюс, но оказалось, что у него просто роль маленькая, и я обосрался.

-2