Инсайдер: Педро Паскаль покинул съёмочную площадку второго сезона сериала The Last of Us

Авторитетный инсайдер Даниэль Рихтман поделился закулисными подробностями производства экранизации The Last of Us. Съёмки второго сезона сериала идут хорошо, и в некоторых местах даже опережают график из-за хорошей погоды. Несмотря на это, у съёмочной команды впереди ещё много работы, и дальше они будут уже без исполнителя главной роли первого сезона, Педро Паскаля. Как утверждает автор утечек, актер на этих выходных покинул проект.
Уход Педро Паскаля с производства второго сезона The Last of Us не связан с изменением планов создателей или внутренним скандалом. Дело в том, что актер полностью завершил свою часть съёмок для продолжения, и на это ему потребовалось всего несколько месяцев.
Такое короткое участие в съемочном процессе может означать лишь одно: второй сезон будет чётко следовать событиям из The Last of Us: Part 2. Фанатам не стоит ждать дополнительных сцен с Джоэлом, хотя на это намекали слитые в публичный доступ фотографии съёмочной площадки.
Премьера второго сезона The Last of Us запланирована на начало следующего года.
Зачем такие откровенные спойлеры?
я бы глянул сериал, если вместо шарика будет лицо дракмана
Автор кликбейтер сраный
Какой интересный сериал) Достаточно пройти игру чтобы понять, что будет дальше. Вообще не понимаю в чем интерес сериалов которые четко следуют сюжету, никакой интриги.
Есть те, кто не играл и не знает сюжет.
Ну тогда удачи им
всмысле чётко следуют? пол сериала - сжв лгбт бонусные вставки, я вообще постоянно забывал, про что и кого вообще сериал, когда в игре 100% времени были на джоэли и элли, во втором сезоне не понятно, джоел в гольф сыграет или его проверят этой же клюшкой ещё и на глубину
Игрофильм?)
Там и диалоги есть, а так же экшен-сцены, с чем в фильме полная беда и ты вообще никак не чувствуешь опасности для геров.
Единственное, что можно занести в плюс: то, что не раскрыли в игре, дополняют это в сериале.
Отпаскалят его, ну или отпедрят
Просто Педро Паскаль получил сильный УДАР по голове предположительно клюшкой для гольфа
сначала не понял, а потом как понял
Ничего не знаю про игру и сериал, только то, что там лесбиянки, поэтому забежал поставить плюс, но оказалось, что у него просто роль маленькая, и я обосрался.