Инсайдер: Педро Паскаль покинул съёмочную площадку второго сезона сериала The Last of Us

Авторитетный инсайдер Даниэль Рихтман поделился закулисными подробностями производства экранизации The Last of Us. Съёмки второго сезона сериала идут хорошо, и в некоторых местах даже опережают график из-за хорошей погоды. Несмотря на это, у съёмочной команды впереди ещё много работы, и дальше они будут уже без исполнителя главной роли первого сезона, Педро Паскаля. Как утверждает автор утечек, актер на этих выходных покинул проект.

Уход Педро Паскаля с производства второго сезона The Last of Us не связан с изменением планов создателей или внутренним скандалом. Дело в том, что актер полностью завершил свою часть съёмок для продолжения, и на это ему потребовалось всего несколько месяцев.

Такое короткое участие в съемочном процессе может означать лишь одно: второй сезон будет чётко следовать событиям из The Last of Us: Part 2. Фанатам не стоит ждать дополнительных сцен с Джоэлом, хотя на это намекали слитые в публичный доступ фотографии съёмочной площадки.

Премьера второго сезона The Last of Us запланирована на начало следующего года.