На фото съемочной площадки второго сезона The Last of Us засветился дом Джоэла

В прошлом году вышла долгожданная экранизация The Last of Us, одной из самых высоко оцененных игр студии Naughty Dog. В отличие от многих других адаптаций игр, проект сумел добиться коммерческого успеха, завоевать несколько престижных наград и получить в целом положительную реакцию фанатов. Второй сезон шоу уже находится в активной работе, и по слухам на его производство было выделено гораздо больше средств из-за такого успеха. Пока его сюжет сохраняется в тайне, но благодаря стараниям журналистов мы можем уже сейчас оценить обстановку на съемочной площадке.

Представителям СМИ удалось раньше времени пробраться на съемочную площадку второго сезона The Last of Us. Журналистам удалось выяснить, что сейчас HBO вместе с актерами ведут съемки в закрытых помещениях и специально оборудованных студиях. Туда им не удалось пробраться, однако вместо этого они оценили масштабы съемочной площадки на открытой местности, где было построено множество декораций.

Самой примечательной декорацией стал тот самый дом Джоэла, в котором он жил во время событий The Last of Us: Part 2. Если верить слухам, в сериале зрителям удастся провести с главным героем намного больше времени, чем в оригинальной игре, поэтому дом возвели как его точную игровую копию с небольшими изменениями.

Второй сезон The Last of Us может выйти в начале 2025 года.