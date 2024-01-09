Официально: Кейтлин Дивер сыграет Эбби во втором сезоне сериала по мотивам The Last of Us

Ко второму сезону сериала по мотивам The Last of Us официально присоединилась Кейтлин Дивер. Актриса присоединится к хитовому сериалу HBO в роли Эбби, которая описывается как "опытный солдат, чье черно-белое видение мира подвергается сомнению, когда она ищет мести за тех, кого она любила".

"Наш процесс кастинга для второго сезона был идентичен первому: мы ищем актеров мирового класса, которые воплощают души персонажей в исходном материале", — заявили соавторы сериала Крейг Мазин и Нил Дракманн. "Ничто не имеет такого значения, как талант, и мы очень рады, что такая известная исполнительница, как Кейтлин, присоединилась к Педро, Белле и остальным членам нашей семьи".

Съемки второго сезона The Last of Us должны стартовать в ближайшее время. Премьера состоится не раньше 2025 года.