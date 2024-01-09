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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 1 959 оценок

Официально: Кейтлин Дивер сыграет Эбби во втором сезоне сериала по мотивам The Last of Us

butcher69
Новости

Ко второму сезону сериала по мотивам The Last of Us официально присоединилась Кейтлин Дивер. Актриса присоединится к хитовому сериалу HBO в роли Эбби, которая описывается как "опытный солдат, чье черно-белое видение мира подвергается сомнению, когда она ищет мести за тех, кого она любила".

"Наш процесс кастинга для второго сезона был идентичен первому: мы ищем актеров мирового класса, которые воплощают души персонажей в исходном материале", — заявили соавторы сериала Крейг Мазин и Нил Дракманн. "Ничто не имеет такого значения, как талант, и мы очень рады, что такая известная исполнительница, как Кейтлин, присоединилась к Педро, Белле и остальным членам нашей семьи".

Съемки второго сезона The Last of Us должны стартовать в ближайшее время. Премьера состоится не раньше 2025 года.

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Комментарии: 19
Ваш комментарий
Lunersun

Fight!

22
Гена Транквилизатор

Лучше бы ее клюшкой приложили, хотя судя по физиономии пытались и не раз

2
Deniss Petrenko Гена Транквилизатор

Если у человек не очень удачная внешность, его нужно сразу клюшкой приложить? В таком случае интересно, как ты выглядишь. )

0
Omnia Smirnow Deniss Petrenko

Как крокодил Гена)

1
Лицо со шрамом

Капец вырожденка

1
Black Iceberg

Преврати красавицу в чудовище, а чудовище в красавицу... Аплодирую стоя!

14
Just-a-your-King

Хех, ну теперь все будут болеть исключительно за Эбби)

7
PoloVec

Что за дела HBO? Не канон!

3
M0208

А шо тут такого, в пацанах Штормфронта играет баба, тут тоже самое мужика играет баба, все ок.

0
алексей 2903

Да лучше бы их местами поменяли и было бы более реально

3
РикоЧико

Это же как ее придется изуродовать для роли.

2
Zlobin_Evgeny

и хочется конечно увидеть 2 сезон но после первого страшно с*ка

0
alexhistory

Ну удачи в поиске себя.

0
Scorpion_GamePlay

Она что раскачается спецом? Та ну бред.

0
Jack Is Back

Как по мне, сериальная Эбби будет В разы красивее оригинала от Аниты Саркисян!

0
Спилл Спилл

https://www.kinopoisk.ru/name/4085798/ визуально как то эта актриса больше схожа с игровым персонажем

0
Wraith_Soul
Спойлер
0
IcyBarret

в отличие от игры, в сериале буду болеть за Эбби

0
Death to the Nazis

Лишь бы Элли поменяли. И без целующихся бородатых мужиков чтоб 🤮

-1