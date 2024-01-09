Официально: Кейтлин Дивер сыграет Эбби во втором сезоне сериала по мотивам The Last of Us

Ко второму сезону сериала по мотивам The Last of Us официально присоединилась Кейтлин Дивер. Актриса присоединится к хитовому сериалу HBO в роли Эбби, которая описывается как "опытный солдат, чье черно-белое видение мира подвергается сомнению, когда она ищет мести за тех, кого она любила".
"Наш процесс кастинга для второго сезона был идентичен первому: мы ищем актеров мирового класса, которые воплощают души персонажей в исходном материале", — заявили соавторы сериала Крейг Мазин и Нил Дракманн. "Ничто не имеет такого значения, как талант, и мы очень рады, что такая известная исполнительница, как Кейтлин, присоединилась к Педро, Белле и остальным членам нашей семьи".
Съемки второго сезона The Last of Us должны стартовать в ближайшее время. Премьера состоится не раньше 2025 года.
Fight!
Лучше бы ее клюшкой приложили, хотя судя по физиономии пытались и не раз
Если у человек не очень удачная внешность, его нужно сразу клюшкой приложить? В таком случае интересно, как ты выглядишь. )
Как крокодил Гена)
Капец вырожденка
Преврати красавицу в чудовище, а чудовище в красавицу... Аплодирую стоя!
Хех, ну теперь все будут болеть исключительно за Эбби)
Что за дела HBO? Не канон!
А шо тут такого, в пацанах Штормфронта играет баба, тут тоже самое мужика играет баба, все ок.
Да лучше бы их местами поменяли и было бы более реально
Это же как ее придется изуродовать для роли.
и хочется конечно увидеть 2 сезон но после первого страшно с*ка
Ну удачи в поиске себя.
Она что раскачается спецом? Та ну бред.
Как по мне, сериальная Эбби будет В разы красивее оригинала от Аниты Саркисян!
https://www.kinopoisk.ru/name/4085798/ визуально как то эта актриса больше схожа с игровым персонажем
в отличие от игры, в сериале буду болеть за Эбби
Лишь бы Элли поменяли. И без целующихся бородатых мужиков чтоб 🤮