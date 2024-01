Предполагалось, что у The Last of Us: Part 2 будет более жестокая концовка (спойлеры)

Одна из новых особенностей ремастированной версии The Last of Us: Part II - возможность услышать комментарии разработчиков, которые решили рассказать кое-что о закулисье производства. Благодаря этому, в частности, мы узнали - со ссылкой на Games Radar - что игра на самом деле могла получить гораздо более жестокую концовку.

Халли Гросс и Нил Друкманн из студии Naughty Dog рассказали о более жестокой концовке, которую изначально должна была получить The Last of Us: Part II. В этой версии Лев должен был погибнуть вместе со своей сестрой Ярой на третий день пребывания Эбби в Сиэтле. Но, как мы знаем, этот элемент сюжета предпочли изменить. Вместо этого Лев становится ключевым персонажем в истории Эбби, которая заканчивается весьма противоречиво и оставляет открытой дверь для будущих сиквелов или спин-оффов.

Кроме того, разработчики рассказали, что в одной из возможных концовок Элли должна была утопить Эбби во время драки в Санта-Барбаре, а после отправиться в свой родной городок Джексон. Именно там она встретит совершенно нового для себя персонажа с крайне враждебным отношением к ней, которого мы раньше не видели. Данный персонаж окажется отцом одного из тех, кого игрок (Элли) убил в бою в начале игры, тем самым сценаристы Naughty Dog пытались проиллюстрировать, что бесконечный цикл мести, начатый Элли, может быть бесконечным. В этом бою Элли также лишится двух пальцев.

Напоследок напомним, что релиз The Last of Us: Part II Remastered состоялся 19 января этого года эксклюзивно на PlayStation 5.