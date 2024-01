"Придется смотреть": реакция сети на кастинг второго сезона The Last of Us

В начале января 2024 года появилось сразу несколько новостей в связи с кастингом сериала The Last of Us. Авторы шоу выбрали актеров на роли Эбби, Джесси и Дины — ими соответственно стали Кейтлин Дивер («Никто тебя не спасет»), Янг Мазино (сериал «Грызня») и Изабела Мерсед («Убийца 2: Против всех»). Фанаты игры и шоу по-разному отреагировали на выбор создателей.

Янг Мазино

Например, практически всем понравился выбор Янга Мазино на роль Джесси. Персонажа даже назвали единственным всеобщим любимцем игроков в The Last of Us: Part 2 — все остальные получились спорными.

«Наконец-то они [авторы шоу] нашли кого-то, кто напоминает оригинального персонажа», — @Valina_91;

«Лучше нельзя было и выбрать, ровно как с Педро [Паскалем] и Джоэлом», — @Asfirro;

«Рассматриваю это как абсолютную победу», — @MasterOfAnthony.

Кейтлин Дивер

Кейтлин Дивер повезло меньше. Пользователи разделились на два лагеря. Одни с восторгом восприняли новость о ее участии во втором сезоне и пожелали ей удачи. Другим актриса показалась физически слабой и миловидной, что противоречит образу Эбби в сиквеле The Last of Us.

Изабела Мерсед

Выбор Изабелы Мерсед на роль Дины игроки восприняли крайне благосклонно.

«Второй сезон будет абсолютно жарким. Превосходный кастинг», — @Amadeusmon;

«А они [авторы шоу] не тратят время после завершения забастовок», — @Scarlemagne2;

«Похоже, теперь придется все же смотреть первый сезон», — @WokeMelo.

Не обошлось без критики. Например, некоторые геймеры предпочли бы в роли Дины актрису, озвучившую персонажа — Шеннон Вудворд (сериал «Мир Дикого запада»). Другие посетовали, что ожидали увидеть на экране блогершу Касину Карадонну, с которой Naughty Dog списала облик Дины. Впрочем, больше всего критиков Мерсед расстроило расовое несоответствие актрисы и персонажа.

Касина Карадонна

«А [в игре] Дина тоже латинка?», — @kris_wickline;

«Я уверен, что она [актриса] великолепна, но что насчет выбора еврейских актеров на роли еврейских персонажей?», — @noahgev;

«Где большой нос и большие брови? Неужели так сложно было найти [похожего человека]? Дина выглядела такой особенной, теперь она выглядит как все», — @obiwrare.

На фоне похвал новым актерам геймеры не забыли покритиковать выбор Беллы Рамзи на роль Элли. Многим особенно не понравился контраст Рамзи и Мерсед — актрисы уже виделись ранее и фотографировались вместе. Недовольные игроки уже представляют, как Элли и Дина будут смотреться бок о бок.

Белла Рамзи и Изабела Мерсед

«А когда перевыберут [актрису на роль] Элли?», — @Dcealpha2;

«Я могу представить ее [Изабелу Мерсед] в образе Дины, но все еще не могу представить ее [Беллу Рамзи] в образе Элли. Все еще худший кастинг в этом сериале», — @injirleefe;

«[На этом фото] Дина больше похожа на Элли, чем сама Элли», — @PressPlaySelect;

«Кто бы мог подумать, что однажды Дина станет более привлекательной, чем Элли?», — @onlymooon;

«Смотреть, как такая Элли устраивает череду убийств, будет очень неловко», — @nostaldiaislife.

Премьера экранизации The Last of Us состоялась в январе 2023 года. В мае авторы приостановили работу над вторым сезоном из-за забастовок Гильдий актеров и сценаристов США. Съемки продолжения стартуют в феврале 2024-го.