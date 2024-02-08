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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 2 045 оценок

Ремастер The Last of Us Part 2 оказался на втором месте в чарте самых продаваемых игр Британии за январь

butcher69
Новости

Gamesindustry.biz опубликовал данные по рынку видеоигр Великобритании за январь 2024 года. Согласно этим данным, было продано 2,47 миллиона игр, что на 3 % меньше, чем за тот же период 2023 года. Данные включают как физические копии, так и цифровые продажи (с небольшими ограничениями, связанными с тем, что некоторые компании, например Nintendo, не делятся цифровыми данными).

Самой продаваемой игрой в январе 2024 года стала EA Sports FC 24: в прошлом году на первом месте была FIFA 23, так что это не удивительно. Более того, глава этого года продалась больше, чем ее предшественница.

На втором месте - The Last of Us Part 2: Remastered, преимущество которой в том, что она доступна за 10 евро для всех, кто уже владеет версией для PS4. Она продалась в два с половиной раза больше, чем The Last of Us Part 1 (ремейк), которая, однако, была доступна только по полной цене.

Если рассматривать другие новинки, вышедшие в январе, то Tekken 8 занимает седьмую позицию, Prince of Persia: The Lost Crown - 15-ю, а Like A Dragon: Infinite Wealth - 23-ю.

Полный Топ-10 выглядит следующим образом (звездочкой отмечены игры, для которых цифровые данные недоступны):

  1. EA Sports FC 24 (EA)
  2. The Last of Us Part 2: Remastered (Sony)
  3. Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)
  4. Hogwarts Legacy (Warner Bros.)
  5. Grand Theft Auto 5 (Rockstar)
  6. Grand Theft Auto Online (Rockstar)
  7. Tekken 8 (Bandai Namco)
  8. Red Dead Redemption 2 (Rockstar)
  9. Super Mario Bros. Wonder (Nintendo)*
  10. Marvel's Spider-Man 2 (Sony)

В январе было продано около 110 000 консолей, что на 19 % меньше, чем в прошлом году. Xbox Series X|S упала на 7 %, PS5 - на 17 %, а Nintendo Switch - на 31 %.

Что касается аксессуаров, то в январе было продано 687 000 периферийных устройств и дополнительных продуктов, что почти на 10 % больше, чем в прошлом году. Лидером рынка стали контроллеры для консолей Xbox и PlayStation, что, возможно, связано с большим количеством проданного оборудования в рождественский период.

-7
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Алексей Выгодин

Блин, когда уже выйдет The Last of Us Part 2 на ПК???!!!

1
MythicalTiernan

Скорее всего летом, они сейчас не анонсириют, что бы как можно больше народа купило на PS 5.

0
Петр Стрельцов

Выйдет когда боссы Sony перестанут пить мочу за завтраком по утрам..

1
ka27 Петр Стрельцов

Значит никогда...

1
Pycckuu_XAKEP

какое вообще должно быть дело до этого пиратского островка?

0
rujurist

самое смешное как бы не обсирали сони, она до сих пор делает игры на русском языке и даже русскую озвучку не выпиливает, мало того даже диски с русской обложкой... взять те же компании которые выпиливают русский язык из игр перед выходом.

0
Сергей Понащенко

В тоже время, блокируют свой магазин для Россиян. Видимо, русификация оставляют для русских которые не в России живут.

3
inkomniak

За 150 лир обновился через турцию🙂

0
DestryDes

Народ, объясните мне прикол с Британией, часто вижу что она показатель продаж. Почему не считается продажи на планете, а считают продажи в одной стране?

0
SharpAelinor

А нам это за чем знать?

0
mongol312

я думал что японцы самые странные....

-2
Петр Стрельцов

Бриташки лидеры по количеству дэблов на квадратный метр, поэтому и пихают везде этот шизанутый остров как мерило статистики продаж, где ж ещё можно продать столько бесполезной шелухи как ни в Англии, утопия для притрухнутых..

-2
Snake Snaake Snaaaaaake

в дурку провели интернет?

0