Ремастер The Last of Us Part 2 оказался на втором месте в чарте самых продаваемых игр Британии за январь

Gamesindustry.biz опубликовал данные по рынку видеоигр Великобритании за январь 2024 года. Согласно этим данным, было продано 2,47 миллиона игр, что на 3 % меньше, чем за тот же период 2023 года. Данные включают как физические копии, так и цифровые продажи (с небольшими ограничениями, связанными с тем, что некоторые компании, например Nintendo, не делятся цифровыми данными).

Самой продаваемой игрой в январе 2024 года стала EA Sports FC 24: в прошлом году на первом месте была FIFA 23, так что это не удивительно. Более того, глава этого года продалась больше, чем ее предшественница.

На втором месте - The Last of Us Part 2: Remastered, преимущество которой в том, что она доступна за 10 евро для всех, кто уже владеет версией для PS4. Она продалась в два с половиной раза больше, чем The Last of Us Part 1 (ремейк), которая, однако, была доступна только по полной цене.

Если рассматривать другие новинки, вышедшие в январе, то Tekken 8 занимает седьмую позицию, Prince of Persia: The Lost Crown - 15-ю, а Like A Dragon: Infinite Wealth - 23-ю.

Полный Топ-10 выглядит следующим образом (звездочкой отмечены игры, для которых цифровые данные недоступны):

В январе было продано около 110 000 консолей, что на 19 % меньше, чем в прошлом году. Xbox Series X|S упала на 7 %, PS5 - на 17 %, а Nintendo Switch - на 31 %.

Что касается аксессуаров, то в январе было продано 687 000 периферийных устройств и дополнительных продуктов, что почти на 10 % больше, чем в прошлом году. Лидером рынка стали контроллеры для консолей Xbox и PlayStation, что, возможно, связано с большим количеством проданного оборудования в рождественский период.