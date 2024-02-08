Ремастер The Last of Us Part 2 оказался на втором месте в чарте самых продаваемых игр Британии за январь

Gamesindustry.biz опубликовал данные по рынку видеоигр Великобритании за январь 2024 года. Согласно этим данным, было продано 2,47 миллиона игр, что на 3 % меньше, чем за тот же период 2023 года. Данные включают как физические копии, так и цифровые продажи (с небольшими ограничениями, связанными с тем, что некоторые компании, например Nintendo, не делятся цифровыми данными).
Самой продаваемой игрой в январе 2024 года стала EA Sports FC 24: в прошлом году на первом месте была FIFA 23, так что это не удивительно. Более того, глава этого года продалась больше, чем ее предшественница.
На втором месте - The Last of Us Part 2: Remastered, преимущество которой в том, что она доступна за 10 евро для всех, кто уже владеет версией для PS4. Она продалась в два с половиной раза больше, чем The Last of Us Part 1 (ремейк), которая, однако, была доступна только по полной цене.
Если рассматривать другие новинки, вышедшие в январе, то Tekken 8 занимает седьмую позицию, Prince of Persia: The Lost Crown - 15-ю, а Like A Dragon: Infinite Wealth - 23-ю.
Полный Топ-10 выглядит следующим образом (звездочкой отмечены игры, для которых цифровые данные недоступны):
- EA Sports FC 24 (EA)
- The Last of Us Part 2: Remastered (Sony)
- Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)
- Hogwarts Legacy (Warner Bros.)
- Grand Theft Auto 5 (Rockstar)
- Grand Theft Auto Online (Rockstar)
- Tekken 8 (Bandai Namco)
- Red Dead Redemption 2 (Rockstar)
- Super Mario Bros. Wonder (Nintendo)*
- Marvel's Spider-Man 2 (Sony)
В январе было продано около 110 000 консолей, что на 19 % меньше, чем в прошлом году. Xbox Series X|S упала на 7 %, PS5 - на 17 %, а Nintendo Switch - на 31 %.
Что касается аксессуаров, то в январе было продано 687 000 периферийных устройств и дополнительных продуктов, что почти на 10 % больше, чем в прошлом году. Лидером рынка стали контроллеры для консолей Xbox и PlayStation, что, возможно, связано с большим количеством проданного оборудования в рождественский период.
Блин, когда уже выйдет The Last of Us Part 2 на ПК???!!!
Скорее всего летом, они сейчас не анонсириют, что бы как можно больше народа купило на PS 5.
Выйдет когда боссы Sony перестанут пить мочу за завтраком по утрам..
Значит никогда...
какое вообще должно быть дело до этого пиратского островка?
самое смешное как бы не обсирали сони, она до сих пор делает игры на русском языке и даже русскую озвучку не выпиливает, мало того даже диски с русской обложкой... взять те же компании которые выпиливают русский язык из игр перед выходом.
В тоже время, блокируют свой магазин для Россиян. Видимо, русификация оставляют для русских которые не в России живут.
За 150 лир обновился через турцию🙂
Народ, объясните мне прикол с Британией, часто вижу что она показатель продаж. Почему не считается продажи на планете, а считают продажи в одной стране?
А нам это за чем знать?
я думал что японцы самые странные....
Бриташки лидеры по количеству дэблов на квадратный метр, поэтому и пихают везде этот шизанутый остров как мерило статистики продаж, где ж ещё можно продать столько бесполезной шелухи как ни в Англии, утопия для притрухнутых..
в дурку провели интернет?