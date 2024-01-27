Ремастер The Last of Us Part 2 получил хвалебный трейлер

The Last of Us Part 2 Remastered получила хвалебный трейлер - ролик с цитатами из прессы, отмечающий выход нового переиздания шедевра Naughty Dog, доступного в эти дни на PS5.
Ролик состоит из быстрого монтажа сцен геймплея и сюжетных моментов, на которые наложены различные оценки от международных изданий, с цитатами из комментариев и явно звездными рейтингами.
За короткие 30 секунд трейлер служит идеальной рекламой возвращения игры от Naughty Dog на рынок.
Среди новых возможностей ремастера - Lost Levels, добавляющие в игру несколько этапов, которые были изначально разработаны, но не вошли в оригинальную версию, а также режим No Return - вариант roguelike-игры.
Бесполезный ремастер. Хвалим, хвалим
Хвалебный трейлер ремастера наверно делали те же люди, что и хвалебную обложку старфилда с несуществующими оценками?))
А на русском будет? Или все так же нужно учить вражеский язык?
Одна из лучших игр, единственная игра которая смогла постепенно поменять местами гг и вроде как главного злодея местами.
Это первая часть пхпхп
А как же Far Cry 2?