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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 2 018 оценок

Ремастер The Last of Us Part 2 получил хвалебный трейлер

butcher69
Новости

The Last of Us Part 2 Remastered получила хвалебный трейлер - ролик с цитатами из прессы, отмечающий выход нового переиздания шедевра Naughty Dog, доступного в эти дни на PS5.

Ролик состоит из быстрого монтажа сцен геймплея и сюжетных моментов, на которые наложены различные оценки от международных изданий, с цитатами из комментариев и явно звездными рейтингами.

За короткие 30 секунд трейлер служит идеальной рекламой возвращения игры от Naughty Dog на рынок.

Среди новых возможностей ремастера - Lost Levels, добавляющие в игру несколько этапов, которые были изначально разработаны, но не вошли в оригинальную версию, а также режим No Return - вариант roguelike-игры.

-14
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
RedVakzal

Бесполезный ремастер. Хвалим, хвалим

5
Tiktotayou124

Хвалебный трейлер ремастера наверно делали те же люди, что и хвалебную обложку старфилда с несуществующими оценками?))

1
DrZoiberg

А на русском будет? Или все так же нужно учить вражеский язык?

-1
Grizzly_GC

Одна из лучших игр, единственная игра которая смогла постепенно поменять местами гг и вроде как главного злодея местами.

-8
evrey616225

Это первая часть пхпхп

0
Tiger Goose

А как же Far Cry 2?

0