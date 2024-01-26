Ремастеру The Last of Us Part 2 удалось занять лишь 13-е место в японском чарте продаж за прошлую неделю

Marvel's Spider-Man 2 занимает первое место в японском чарте за прошлую неделю, составленном журналом Famitsu с 15 по 21 января 2024 года, где было продано еще 30 220 копий, что в общей сложности составило более 243 000. За ним следует игра Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! от Konami, продажи которой приблизились к миллиону копий, затем Super Mario Bros. Wonder, продавшая еще 16 654 копии.
Релизы недели не показали выдающихся результатов. Another Code: Recollection остановилась на 15 741 копиях (четвертая позиция), The Last of Us Part 2 Remastered - 4 364 (тринадцатая позиция), а Prince of Persia The Lost Crown в версии для Nintendo Switch - 1 921 (двадцать седьмая позиция).
Следует отметить, что это очень слабый период для продаж видеоигр в Японии после декабрьских праздников. Также следует отметить отсутствие рейтинга аппаратного обеспечения, составление которого, очевидно, затруднено по неизвестным нам причинам.
Ну а чего же еще ожидать от ремастера игры в которую все уже давно поиграли? Ну серьезно. Мне одного раза хватило. К первой вернусь, в эту вряд ли.
Скажи это британцам. Там она на 3 месте
Новые игры вообще будут? уже тошнит от сплошных ремастеров, ни одной новый игры от ноти дог не вышло уже 4 год пошёл.
Надо было на пк выпускать дебилы.итак играть не во что зато карты как пирожки печатают!!!