The Last of Us: Part 2 19.06.2020
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Sony случайно раскрыла стоимость разработки The Last of Us 2 и Horizon Forbidden West

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butcher69
Новости

Компания Sony случайно раскрыла стоимость разработки The Last of Us 2 и Horizon Forbidden West. Один из предоставленных в суд документов содержал данные о стоимости разработки этих игр.

Теоретически такие данные должны были быть тщательно отредактированы, но кто-то внутри компании пожалел своего времени и при сканировании документ раскрыл практически все цифры. Стоит учесть, что речь идёт только о производственном бюджете — сколько потратили на маркетинг этих двух игр, неизвестно

На разработку Horizon Forbidden West ушло в общей сложности пять лет, причем работа началась в 2017 году и закончилась в 2022 году. Производство игры обошлось в 212 миллионов долларов и её делали 300 человек.

The Last of Us Part 2, с другой стороны, заняла более 80 (или 90, здесь не очень неясно) месяцев разработки, а общая стоимость разработки составила 230 миллионов долларов, а разработкой занималось 200 человек.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
GALAHAD4651

442 миллиона за две топ игры!

А супер мега ААА графонистый и с крутым геймплеем Halo Infinite - 500 миллионов!!!

Как это адекватно можно понять!???

Кто нибудь может объяснить этот маразм?

5
GALAHAD4651

Сразу видно, минусят бравые фанаты Halo Infinite! 💪💪💪

5
Clive Rosfield GALAHAD4651

Не совсем, тут так всегда, все что касается Сони получает минус, а не только дело в Halo...

0
AlexFullBeast

У Halo Infinite 500 миллионов не официальная информация, а левый слух лол. А сонифанатики бегают, как будто это подтверждённая информация

0
Gridon

Вполне вероятно, что часть этих денег просто "испарилась". Крупные компании часто теряют многомиллионные суммы из-за неэффективности и коррупции.

0
0ncnjqybr

230 миллионов, спущенных в радужный унитаз. Интересно, сколько Атомиков можно было сделать за эти деньги.

0
jax baron

копейки.

0
bsww

Horizon Forbidden West - 212 млн на 300 сотрудников. "На бумаге" каждому по 700 000 баксов за игру. 5 лет, итого по 140 000 баксов в год на сотрудника. Весьма не хило

А с The Last of Us Part 2 "на бумаге" каждому по 1 млн баксов

0
Talendor3

11,6к баксов в месяц на западе для девелопера обычная зп

0
BrokVud Talendor3

Там помимо зарплат разрабов, еще очень много чего нужно оплатить. Так что маловероятно, что они столько получали.

0
Talendor3 BrokVud

там обычный джуниор прогер от 5к баксов в месяц получает

0