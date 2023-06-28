Sony случайно раскрыла стоимость разработки The Last of Us 2 и Horizon Forbidden West ©

Компания Sony случайно раскрыла стоимость разработки The Last of Us 2 и Horizon Forbidden West. Один из предоставленных в суд документов содержал данные о стоимости разработки этих игр.

Теоретически такие данные должны были быть тщательно отредактированы, но кто-то внутри компании пожалел своего времени и при сканировании документ раскрыл практически все цифры. Стоит учесть, что речь идёт только о производственном бюджете — сколько потратили на маркетинг этих двух игр, неизвестно

На разработку Horizon Forbidden West ушло в общей сложности пять лет, причем работа началась в 2017 году и закончилась в 2022 году. Производство игры обошлось в 212 миллионов долларов и её делали 300 человек.

The Last of Us Part 2, с другой стороны, заняла более 80 (или 90, здесь не очень неясно) месяцев разработки, а общая стоимость разработки составила 230 миллионов долларов, а разработкой занималось 200 человек.