Компания Sony случайно раскрыла стоимость разработки The Last of Us 2 и Horizon Forbidden West. Один из предоставленных в суд документов содержал данные о стоимости разработки этих игр.
Теоретически такие данные должны были быть тщательно отредактированы, но кто-то внутри компании пожалел своего времени и при сканировании документ раскрыл практически все цифры. Стоит учесть, что речь идёт только о производственном бюджете — сколько потратили на маркетинг этих двух игр, неизвестно
На разработку Horizon Forbidden West ушло в общей сложности пять лет, причем работа началась в 2017 году и закончилась в 2022 году. Производство игры обошлось в 212 миллионов долларов и её делали 300 человек.
The Last of Us Part 2, с другой стороны, заняла более 80 (или 90, здесь не очень неясно) месяцев разработки, а общая стоимость разработки составила 230 миллионов долларов, а разработкой занималось 200 человек.
442 миллиона за две топ игры!
А супер мега ААА графонистый и с крутым геймплеем Halo Infinite - 500 миллионов!!!
Как это адекватно можно понять!???
Кто нибудь может объяснить этот маразм?
Сразу видно, минусят бравые фанаты Halo Infinite! 💪💪💪
Не совсем, тут так всегда, все что касается Сони получает минус, а не только дело в Halo...
У Halo Infinite 500 миллионов не официальная информация, а левый слух лол. А сонифанатики бегают, как будто это подтверждённая информация
Вполне вероятно, что часть этих денег просто "испарилась". Крупные компании часто теряют многомиллионные суммы из-за неэффективности и коррупции.
230 миллионов, спущенных в радужный унитаз. Интересно, сколько Атомиков можно было сделать за эти деньги.
копейки.
Horizon Forbidden West - 212 млн на 300 сотрудников. "На бумаге" каждому по 700 000 баксов за игру. 5 лет, итого по 140 000 баксов в год на сотрудника. Весьма не хило
А с The Last of Us Part 2 "на бумаге" каждому по 1 млн баксов
11,6к баксов в месяц на западе для девелопера обычная зп
Там помимо зарплат разрабов, еще очень много чего нужно оплатить. Так что маловероятно, что они столько получали.
там обычный джуниор прогер от 5к баксов в месяц получает