Свежий геймплей ремастера The Last of Us Part 2 показывает возможности Джоэла в новом игровом режиме

Главным нововведением обновленной версии The Last of Us Part 2 станет дополнительный игровой режим No Return с элементами рогалика. Разработчики игры продолжают делиться его особенностями, и на этот раз провели демонстрацию игры за Джоэла. Герой брутально расправляется с бандитами и способен эффективно уничтожать зараженных.
Главным недостатком Джоэла в рогалик-режиме станет отсутствие возможности уклоняться. Персонаж компенсирует это навыком "неостановимый" и другими особенностями. Джоэл в ремастере The Last of Us Part 2 будет особенно эффективен в ближнем бою и начинает игру со своим фирменным револьвером, который выделяется убойными выстрелами и точностью.
Официальный релиз обновленной версии The Last of Us Part 2 состоится уже 19 января, а завтра — 12 января начнется предзагрузка игры. Вместе с этим ожидается появление возможности покупки ремастера игры по сниженной цене для владельцев оригинальной копии.
Рогалик - это что такое?
Жанр игр такой где дается одна жизнь ,умер начинай сначала,и в данном режиме будут случайные уровни и враги.И после каждой смерти будет все меняться.
Забавно
Надеюсь в этот раз не будет с нашей обложкой диска, как у ремастера 1, иначе придётся и первую покупать ещё раз.