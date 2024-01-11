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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 1 962 оценки

Свежий геймплей ремастера The Last of Us Part 2 показывает возможности Джоэла в новом игровом режиме

Gutsz
Новости

Главным нововведением обновленной версии The Last of Us Part 2 станет дополнительный игровой режим No Return с элементами рогалика. Разработчики игры продолжают делиться его особенностями, и на этот раз провели демонстрацию игры за Джоэла. Герой брутально расправляется с бандитами и способен эффективно уничтожать зараженных.

Главным недостатком Джоэла в рогалик-режиме станет отсутствие возможности уклоняться. Персонаж компенсирует это навыком "неостановимый" и другими особенностями. Джоэл в ремастере The Last of Us Part 2 будет особенно эффективен в ближнем бою и начинает игру со своим фирменным револьвером, который выделяется убойными выстрелами и точностью.

Официальный релиз обновленной версии The Last of Us Part 2 состоится уже 19 января, а завтра — 12 января начнется предзагрузка игры. Вместе с этим ожидается появление возможности покупки ремастера игры по сниженной цене для владельцев оригинальной копии.

-5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
kolinmah

Рогалик - это что такое?

0
Sanya Kcity

Жанр игр такой где дается одна жизнь ,умер начинай сначала,и в данном режиме будут случайные уровни и враги.И после каждой смерти будет все меняться.

1
kolinmah Sanya Kcity

Забавно

0
Kenn1y

Надеюсь в этот раз не будет с нашей обложкой диска, как у ремастера 1, иначе придётся и первую покупать ещё раз.

0