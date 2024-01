Свежий геймплей ремастера The Last of Us Part 2 показывает возможности Джоэла в новом игровом режиме

Главным нововведением обновленной версии The Last of Us Part 2 станет дополнительный игровой режим No Return с элементами рогалика. Разработчики игры продолжают делиться его особенностями, и на этот раз провели демонстрацию игры за Джоэла. Герой брутально расправляется с бандитами и способен эффективно уничтожать зараженных.

Главным недостатком Джоэла в рогалик-режиме станет отсутствие возможности уклоняться. Персонаж компенсирует это навыком "неостановимый" и другими особенностями. Джоэл в ремастере The Last of Us Part 2 будет особенно эффективен в ближнем бою и начинает игру со своим фирменным револьвером, который выделяется убойными выстрелами и точностью.

Официальный релиз обновленной версии The Last of Us Part 2 состоится уже 19 января, а завтра — 12 января начнется предзагрузка игры. Вместе с этим ожидается появление возможности покупки ремастера игры по сниженной цене для владельцев оригинальной копии.