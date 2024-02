The Last of Us 2 изначально была игрой в духе Bloodborne с открытым миром

Компания Naughty Dog рассказала о создании The Last of Us Part 2, в том числе о том, что в свое время она задумывалась как игра с открытым миром, вдохновленная Bloodborne.

В новом документальном фильме Grounded II, рассказывающем о разработке The Last of Us Part 2, команда разработчиков поведала о том, что по первоначальному замыслу сиквел должен был "настолько отличаться от первой игры, насколько это вообще возможно".

"В первые четыре или пять месяцев игра представляла собой нечто вроде открытого мира, вдохновленного Bloodborne. Она была ориентирована исключительно на рукопашный бой", - говорит второй геймдиректор Энтони Ньюман.

Эмилия Шатц, ведущий дизайнер игры, пояснила: "Дело было не только в рукопашном бое: мы также рассматривали структуру локаций.

В Bloodborne было очень открытое пространство, которое становилось все больше и больше по мере того, как вы исследовали его. Мне очень нравится это ощущение владения миром. Он начинает становиться почти персонажем самой игры. Так что это тоже было то, на что мы обращали внимание.

По словам Шатц, по мере разработки команда обнаружила, что структура открытого мира не вписывается в сюжет игры, и они сократили ее.

Мы начали с того, что сделали ее настолько отличной от первой игры, насколько это было возможно, а затем вернули все назад. Открытый мир не сочетался с историей, которую мы пытались рассказать.

В том же документальном фильме креативный директор Нил Дракманн подтвердил, что у него есть концепция третьей игры The Last of Us и что он думает, что в истории будет еще одна глава.