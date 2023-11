The Last of Us 2 Remastered создавалась силами небольшой команды, а Нил Дракманн занимается новой игрой

По словам одного из ведущих журналистов VGC, The Last of Us 2 Remastered была поручена команде, считающейся "второстепенной" в Naughty Dog, состоящей в основном из новичков и менее опытных людей, в то время как основная часть команды будет работать над новой игрой.

Об этом сообщил Джордан Миддлер (Jordan Middler) из VGC на сайте X, отвечая на вопрос пользователя, надеющегося на появление новых игр от Naughty Dog.

Судя по тому, что я слышал от одного человека, это был скорее проект для новичков, чтобы познакомить их с командой. Команда Дракманна полностью настроена на оригинальную игру, одно не отменяет другого, я думаю.

Это, конечно, слухи, но Миддлера можно считать надежным источником, по крайней мере, в том, что касается возможных связей в индустрии.

Однако неясно, что это может быть за новый проект: известно, что команда работает (или, по крайней мере, работала до недавнего времени) над многопользовательской игрой The Last of Us, которая, по другим слухам, могла быть заморожена, но, судя по краткому сообщению от одного из разработчиков, все еще жива.

Если это не та "оригинальная" игра, о которой сообщил Миддлер, то вопрос становится запутанным, учитывая, что, по другой информации, в производстве находится также The Last of Us 3. Является ли последняя "оригинальной" игрой? Или же Naughty Dog занимается одновременно четырьмя проектами? Только время покажет.