В геймплее переиздания The Last of Us 2 показали вырезанные уровни

Сайт GameSpot опубликовал геймплей The Last of Us: Part 2 Remastered. В ролике показали режим Lost Levels.

В нем пользователи смогут опробовать вырезанные из оригинальной игры уровни. Всего их будет три — «Охота на кабана» «Канализация» и «Вечеринка в Джексоне». Все они будут сопровождаться комментариями разработчиков.

Релиз The Last of Us: Part 2 Remastered намечен на 19 января 2024 года на PS5. Помимо Lost Levels, в игре появится поддержка 4K, ускоренные загрузки, roguelike-режим No Return, а также 13 новых трофеев и несколько скинов для персонажей. В середине января в сеть слили несколько роликов с демонстрацией геймплея.