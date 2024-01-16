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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 1 981 оценка

В геймплее переиздания The Last of Us 2 показали вырезанные уровни

Simple Jack
Новости

Сайт GameSpot опубликовал геймплей The Last of Us: Part 2 Remastered. В ролике показали режим Lost Levels.

В нем пользователи смогут опробовать вырезанные из оригинальной игры уровни. Всего их будет три — «Охота на кабана» «Канализация» и «Вечеринка в Джексоне». Все они будут сопровождаться комментариями разработчиков.

Релиз The Last of Us: Part 2 Remastered намечен на 19 января 2024 года на PS5. Помимо Lost Levels, в игре появится поддержка 4K, ускоренные загрузки, roguelike-режим No Return, а также 13 новых трофеев и несколько скинов для персонажей. В середине января в сеть слили несколько роликов с демонстрацией геймплея.

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-3
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Owyn

Доп. уровни с клюшками есть?

0
Abarmot90

В этом году на пк?

-1
Кей Овальд

Лучше бы всю игру вырезали с таким сюжетом и персонажами.

-1
ShRiKeEndIM

Тебя привязали к дивану и заставляют в нее играть?

-1
Кей Овальд ShRiKeEndIM

Да. И бьют клюшкой когда я нарочно убиваю Эббу.

0
Ден Калашников Кей Овальд

Обратитесь к врачу

0
SULIK 712

сюжет отличный, привыкли все к хэппи энду. Наоборот сюжет сильная сторона в этой игре

1