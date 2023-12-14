В ремастере The Last of Us Part 2 у Элли появится фамилия

Игры серии The Last of Us глубоко проникают в личности двух главных героев, Джоэла и Элли, но при этом иногда оставляют без внимания некоторую информацию Один из примеров: их фамилии.
Несмотря на упоминание в производственных документах (а по какой-то странной причине и в руководстве к японской версии), фамилии Джоэла и Элли так и не появились в релизной версии The Last of Us. Фамилия главного героя-мужчины (Миллер) позже появилась во второй части серии, а вот с фамилией девочки дело обстоит иначе. Конечно, самые преданные фанаты прекрасно знают, что её фамилия Уильямс, ведь Нил Дракманн уже давно развеял все сомнения в своих социальных сетях; но с другой стороны, до сегодняшнего дня фамилия Элли никогда не появлялась в самой игре.
Однако этому "открытому секрету" придет конец благодаря The Last of Us Part 2 Remastered, которая выйдет чуть больше чем через месяц эксклюзивно на PlayStation 5. Как заметил один из внимательных фанатов, среди новых разблокируемых костюмов есть костюм астронавта с безошибочно узнаваемой нашивкой Э. Уильямс. Теперь уже нет никаких сомнений, что фамилия Элли скоро станет канонической и в игре.
Выход The Last of Us Part 2 Remastered состоится 19 января 2024 года на PS5, а затем, вероятно, проект доберется и до ПК.
Только первая. Вторая глубоко проникает в другие места.
Соглашусь, но в природе есть ярые защитники второй части
Ну, видимо для них это гениальное творение и они так не рофлят. Крысиные бега, где главный челендж - убить друзей или знакомых своего врага, но его самого отпускать раз за разом по кругу, это ж весело. Умрут даже невинные, но ты познаешь каково это простить свою главную занозу в заднице. Шикарно.
Все мы знаем имя и фамилию этих персонажей:)
"канонический" новостник как всегда в своём репертуаре, постит новости из вчера удаленных, да еще и в глаза долбится, а вообще какая разница какая у нее фамилия? новость дня, не иначе!
новость дня
там Wh, а не Wil, а последняя буква никак не s
Ну с этого и надо было начинать рекламную кампанию ремастера, теперь 10 баксов оправданы
Так вроде всегда была известна фамилия обоих героев?
Мне нет, в игре её фамилия не произносится, в катсценах не упоминается и в целом ни разу нигде не было пукнуто Элли Уильямс
Всегда известно было задротикам, которые обнюхивают каждый пук дрюкманна и смотрят разбор сюжета по 30 часов на ютубе
Странно. Я всегда знал фамилию, во 2ю часть я не играл пока. У одной знакомой которой нравится тлоу даже ник ее имя и фамилия)