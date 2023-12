В ремастере The Last of Us Part 2 у Элли появится фамилия

Игры серии The Last of Us глубоко проникают в личности двух главных героев, Джоэла и Элли, но при этом иногда оставляют без внимания некоторую информацию Один из примеров: их фамилии.

Несмотря на упоминание в производственных документах (а по какой-то странной причине и в руководстве к японской версии), фамилии Джоэла и Элли так и не появились в релизной версии The Last of Us. Фамилия главного героя-мужчины (Миллер) позже появилась во второй части серии, а вот с фамилией девочки дело обстоит иначе. Конечно, самые преданные фанаты прекрасно знают, что её фамилия Уильямс, ведь Нил Дракманн уже давно развеял все сомнения в своих социальных сетях; но с другой стороны, до сегодняшнего дня фамилия Элли никогда не появлялась в самой игре.

Однако этому "открытому секрету" придет конец благодаря The Last of Us Part 2 Remastered, которая выйдет чуть больше чем через месяц эксклюзивно на PlayStation 5. Как заметил один из внимательных фанатов, среди новых разблокируемых костюмов есть костюм астронавта с безошибочно узнаваемой нашивкой Э. Уильямс. Теперь уже нет никаких сомнений, что фамилия Элли скоро станет канонической и в игре.

Выход The Last of Us Part 2 Remastered состоится 19 января 2024 года на PS5, а затем, вероятно, проект доберется и до ПК.