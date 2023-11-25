Внешний вид Эбби из The Last of Us 2 вновь стал предметом споров. Изначально она выглядела совсем иначе

Недавний анонс ремастера The Last of Us Part 2 стал причиной новых споров среди поклонников игры от Naughty Dog. На этот раз предметом спора стали отличия между оригинальным и финальным дизайнами персонажа Эбби.
Вторая часть The Last of Us вызывала много споров среди поклонников серии, и отголоски некоторых сюжетных решений до сих пор не утихают. Из-за выбора сценаристов персонаж Эбби стал одним из самых ненавистных во всей серии, но все могло быть иначе, о чем свидетельствуют и оригинальные концепт-арты, которые сейчас переживают вторую молодость в сети.
На них изображена совсем другая Эбби, чем та, которая в итоге воплотилась в игре. Авторы многих из комментариев под специальным постом на Reddit считают, что изначальный дизайн был более похож на "темное отражение Элли", что, по их мнению, позволило бы лучше воздействовать на восприятие сюжета. Многие также считают, что более компактный образ Эбби, представленный на старых эскизах, добавляет ей некую мрачность и глубину.
Впрочем, не обошлось и без интересных аргументов в защиту финального дизайна Эбби, равно как и без нападок фанатов на других за "ориентацию на привлекательность персонажа". Как обычно бывает в сетевых дискуссиях, попадаются более и менее содержательные высказывания, но тема довольно занятная. Игроки, например, задаются вопросом, возможно ли вообще и реально ли поддерживать такое атлетическое телосложение в постапокалиптическом мире.
Некоторые также отмечают, что внешность Эбби мало что меняет в восприятии этого персонажа, поскольку ее роль в сюжете The Last of Us Part 2, по сути, заранее обрекает ее на неприязнь со стороны фанатов. Может быть, ситуация была бы несколько иной, если бы нас знакомили с сюжетной линией игры в несколько ином ключе, но для таких изменений, пожалуй, уже слишком поздно.
Эбби стала той самой Эбби явно после правок Аниты Саркисян. Дракманн там явно просто на всё кивал головой))
Дракамн там явно просто на всё раздвигал булки*
как выйдет на пк. думаю её исправят одним их первых модов.
Мне кажется, там и многие другие женские персонажи нуждаются в исправлении.
Я бы с таким модом поиграл.
Так в любом случае за что эти отбитые гандурасы не возьмутся всё равно всё обгадят своей упоротой повесткой,каждый угол надо обязательно обсосать.
я видел эту вашу эбби только в мемах, и тем без понятия кто она и как в игре
но в концепт-арте я вижу, что хотели "вшить" ее одержимость над чем или кем-то
О боже! Как же всё-таки прекрасна Эбби в её изначальном концепте... и как же она убога в финальном варианте. Чем разрабы думали, когда портили облик Эбби?
Ошибаются. Внешность персонажа это первое, на что обращают внимание игроки. Даже если роль в сюжете чисто злодейская или какая-то неприятная, всё-равно намного приятнее играть, когда эта неприятность выглядит красиво. А не так, как она выглядела в итоге в игре.
Её изгадили целенаправленно. Даже Джозелин Меттлер с которой её рисовали, выглядит лучше чем Эбинатор.
Вау, ничего себе, концепт изменился в ходе разработки, никогда такого не было
Прошел ремейк первой части.Понравилось как сделаны лошади и понравилось на них кататься.Понравилось два фрагмента 1й с жирафами 2й когда ГГ попал в ловушку его подвесили верёвкой за ногу и пришлось веся вниз головой отстреливаться от врагов.Всё остальное норм не больше не меньше.Надеюсь вторая часть будет поинтересней.
Что так блевотина, что так. Повесточное дерьмо.
Мне нравилась эта накаченная девка. Я в реале люблю таких. Они еще доминантные, знают чего хотят.
Конечно они тоже женщины и хотят любви и ласки. Главное ее давать. и такая женщина сделает вашу жизнь сказкой. Цветы, машины, квартиры - все у ваших ног будет.
Цветы, машины, квартиры - все у ваших ног будет, а страпон в очке)))