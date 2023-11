Внешний вид Эбби из The Last of Us 2 вновь стал предметом споров. Изначально она выглядела совсем иначе

Недавний анонс ремастера The Last of Us Part 2 стал причиной новых споров среди поклонников игры от Naughty Dog. На этот раз предметом спора стали отличия между оригинальным и финальным дизайнами персонажа Эбби.

Вторая часть The Last of Us вызывала много споров среди поклонников серии, и отголоски некоторых сюжетных решений до сих пор не утихают. Из-за выбора сценаристов персонаж Эбби стал одним из самых ненавистных во всей серии, но все могло быть иначе, о чем свидетельствуют и оригинальные концепт-арты, которые сейчас переживают вторую молодость в сети.

На них изображена совсем другая Эбби, чем та, которая в итоге воплотилась в игре. Авторы многих из комментариев под специальным постом на Reddit считают, что изначальный дизайн был более похож на "темное отражение Элли", что, по их мнению, позволило бы лучше воздействовать на восприятие сюжета. Многие также считают, что более компактный образ Эбби, представленный на старых эскизах, добавляет ей некую мрачность и глубину.

Впрочем, не обошлось и без интересных аргументов в защиту финального дизайна Эбби, равно как и без нападок фанатов на других за "ориентацию на привлекательность персонажа". Как обычно бывает в сетевых дискуссиях, попадаются более и менее содержательные высказывания, но тема довольно занятная. Игроки, например, задаются вопросом, возможно ли вообще и реально ли поддерживать такое атлетическое телосложение в постапокалиптическом мире.

Некоторые также отмечают, что внешность Эбби мало что меняет в восприятии этого персонажа, поскольку ее роль в сюжете The Last of Us Part 2, по сути, заранее обрекает ее на неприязнь со стороны фанатов. Может быть, ситуация была бы несколько иной, если бы нас знакомили с сюжетной линией игры в несколько ином ключе, но для таких изменений, пожалуй, уже слишком поздно.