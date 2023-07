Звезда "Эйфории" и "Человека-паука" рассказала о самой любимой игре, которую перепроходит каждый год ©

Молодая, но уже достаточно популярная голливудская актриса Зендая, известная по сериалу "Эйфория" и новой трилогии "Человека-паука", оказалась настоящей фанаткой игр. В перерывах между съемками и просто в свободное время она довольно часто использует PS5 для знакомства с самыми разнообразными новинками. В недавней публикации Зендая рассказала о своей самой любимой игре, к которой она регулярно возвращается. Как оказалось, она обожает проходить The Last of Us: Part 2.

Как отмечает Зендая, брутальный геймплей и жестокий сюжет The Last of Us: Part 2 для неё не является большой преградой. Актриса призналась, что ей в целом всегда нравились более серьезные приключенческие боевики, и серия The Last of Us с этим прекрасно справляется. Она потратила много часов на прохождение первой части, но сиквел стал для неё самым обожаемым игровым проектом. Зендая регулярно возвращается к The Last of Us: Part 2 из-за трогательных сцен и очень гибкого игрового процесса.

Несмотря на свою занятость, актриса старается хотя бы раз в год перепроходить The Last of Us: Part 2. Очередное повторное прохождение Зендая решила устроить этим летом, вместе со своей коллегой по сериалу "Эйфория" — Хантер Шефер.