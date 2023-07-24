Звезда "Эйфории" и "Человека-паука" рассказала о самой любимой игре, которую перепроходит каждый год

Молодая, но уже достаточно популярная голливудская актриса Зендая, известная по сериалу "Эйфория" и новой трилогии "Человека-паука", оказалась настоящей фанаткой игр. В перерывах между съемками и просто в свободное время она довольно часто использует PS5 для знакомства с самыми разнообразными новинками. В недавней публикации Зендая рассказала о своей самой любимой игре, к которой она регулярно возвращается. Как оказалось, она обожает проходить The Last of Us: Part 2.
Как отмечает Зендая, брутальный геймплей и жестокий сюжет The Last of Us: Part 2 для неё не является большой преградой. Актриса призналась, что ей в целом всегда нравились более серьезные приключенческие боевики, и серия The Last of Us с этим прекрасно справляется. Она потратила много часов на прохождение первой части, но сиквел стал для неё самым обожаемым игровым проектом. Зендая регулярно возвращается к The Last of Us: Part 2 из-за трогательных сцен и очень гибкого игрового процесса.
Несмотря на свою занятость, актриса старается хотя бы раз в год перепроходить The Last of Us: Part 2. Очередное повторное прохождение Зендая решила устроить этим летом, вместе со своей коллегой по сериалу "Эйфория" — Хантер Шефер.
Да-да! Любит и обожает, аккурат перед съёмками второго сезона одноимённого сериала.
Голливудские актрисы самые неподкупные, тычо
Я вот каждый год прохожу Сайлент хилл 2, у каждого свои вкусы и предпочтения.
3 коммента и никто не написал, что она - красивая, а ведь Зендая - красивая
геи заминусили как обычно
Сильно на любителя, как модель да 9/10. Как девушка без косметики ну такое себе.
И тощая слишком, ей бы веса немного набрать .
лол, просто чел навязывает своё , вот он как раз как гей :D