The Outer Worlds 2 решит загадочную проблему, над которой создатель Fallout бился почти 30 лет

The Outer Worlds 2, похоже, решит проблему дизайна, над которой сам создатель серии Fallout бился почти 30 лет.



Тим Кейн, которого вы, возможно, знаете как одного из создателей серии Fallout, больше не занимается разработкой игр: он полупенсионер, но все еще помогает консультациями по таким играм, как The Outer Worlds 2. В новом интервью RockPaperShotgun Кейн рассказал об одном из элементов The Outer Worlds 2, который он сам увидел во время прохождения игры.



Один из разработчиков Obsidian, очевидно, "нашел" решение проблемы, с которой Кейн сталкивался в играх со времен работы над оригинальной Fallout в 1995 году. "Я не только сказал ему, как я впечатлен, но и нашел свои записи за 28 лет до этого", - сказал Кейн, рассказав, что даже откопал записи с производственного совещания в 1995 году, чтобы вспомнить, как он пытался решить проблему.



Что это за проблема, спросите вы? Кейн не говорит, прежде всего потому, что сейчас он не может раскрыть слишком много информации о The Outer Worlds 2. "Есть вещи, которые они пытаются сделать в сиквеле, о которых я, конечно же, не могу говорить, и которые меня привлекают, потому что они похожи на те, что я делал в прошлом".

Иногда Кейн указывал на "подводные камни", которые Obsidian предстоит обойти в сиквеле. Однако в данном случае Кейну даже не пришлось объяснять Obsidian, как решить проблему, потому что один из разработчиков студии уже догадался об этом.



О The Outer Worlds 2 до сих пор ничего не известно, в том числе о том, когда она выйдет и вернутся ли в нее персонажи-компаньоны. Однако в прошлом году глава студии Obsidian Джош Сойер заявил, что небольшие игры могут очень помочь большим ААА-студиям в создании их игр - например, как Pentiment, созданный студией, послужил основой для The Outer Worlds 2 и Avowed.