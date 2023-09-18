В The Outer Worlds 2 появится мультиплеер или в разработке еще одна игра? Obsidian опубликовала новую вакансию ©

Новая вакансия вызвала подозрения в том, что в игре The Outer Worlds 2 может появиться многопользовательский режим. Вакансия, размещенное на сайте Obsidian Entertainment, студии-разработчика игры, ищет старшего сетевого программиста, который также будет отвечать за "многопользовательский геймплей".

Проблема в том, что связь между этим объявлением и The Outer Worlds 2 очень слабая. Единственным признаком связи является движок Unreal Engine, но в остальном космическая ролевая игра ни разу не упоминается напрямую. Таким образом, не исключено, что речь идет о совершенно другом проекте.

Avowed, другая ранее представленная игра Obsidian, похоже, исключена, поскольку студия убрала кооперативный режим, сделав игру только для одного игрока. Может ли быть третья игра в разработке?

Трудно сказать, хотя это не так уж и маловероятно, как кажется. Наряду с крупными проектами Obsidian всегда занималась и более мелкими. Например, в свое время у нее были и отличная выживалка Grounded, созданный небольшой командой, и Pentiment, разработанный Джошем Сойером, и Avowed, флагманская игра, и собственно The Outer Worlds 2, над которой работает команда Тима Кейна.