Nightdive: The Thing: Remastered "воплотит в жизнь оригинальное видение игры"

Компания Nightdive Studios взяла за привычку делать ремастеры классических шутеров, и в этом году она собирается выпустить еще один такой ремастер - расширенное переиздание культового хоррор-шутера The Thing от разработчика Computer Artworks 2002 года. И хотя The Thing: Remastered, как следует из названия, не будет полноценным ремейком, Nightdive утверждает, что вы можете ожидать от него значительных улучшений.
В недавнем разговоре с GamesRadar директор по развитию бизнеса Nightdive Studios Ларри Куперман заявил, что The Thing: Remastered "воплотит в жизнь оригинальное видение" студии Computer Artworks, создавшей оригинальную игру, благодаря тому, что она не будет ограничена технологическими рамками, которые были у оригинала.
Computer Artworks была очень, очень довольна игрой, которую они создали, но они также знали об ограничениях, о том, что они не могли сделать просто потому, что технология, игровой движок, не поддерживали этого. И, не вдаваясь в подробности, не давая никаких спойлеров, мы смогли воплотить в жизнь оригинальное видение разработчиков. Это очень важно для нас.
Куперман добавил, что хотя в The Thing: Remastered будет множество улучшений геймплея, в конечном итоге будет такой же, какой вы помните оригинал.
The Thing: Remastered выйдет в конце этого года для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.