Духовный наследник Daggerfall на движке UE5 получил первый геймплейный трейлер

В 2021 году мы рассказали о новой фэнтезийной ролевой игре с открытым миром от создателей оригинальных игр серии Elder Scrolls. Вчера OnceLost Games выпустила первый пре-альфа геймплейный трейлер к этой игре.

Как следует из названия, это пре-альфа трейлер, то есть он не отражает финальное качество продукта. Однако, он предоставляет представление о том, что стремится создать OnceLost Games.

Возглавляют OnceLost Games Тед Петерсон и Джулиан Лефай, ведущие разработчики оригинальных игр серии Elder Scrolls, таких как Arena и Daggerfall. Их цель — объединить классический дизайн RPG с новейшими технологиями и улучшенным качеством жизни в Unreal Engine 5.

Кроме того, OnceLost Games запустила кампанию на Kickstarter для The Wayward Realms, намереваясь собрать 500 тысяч долларов США за 29 дней. Уже собрано 186 тысяч всего за несколько часов, что говорит о высокой вероятности успеха.

The Wayward Realms предложит большие города с сотнями или тысячами NPC, глубокие и опасные леса, гигантские горные хребты, болота и обширные океаны. Для создания этих территорий разработчики используют динамическую процедурную генерацию.

Игра также предложит постоянно развивающийся сюжет, управляемый виртуальным Гейм Мастером, который будет реагировать на действия игроков и влиять на других персонажей и фракции. События в мире будут по-разному воздействовать на жизнь аристократа, вора, ученого или другую роль, которую выберет игрок.