Thief (2014) 24.02.2014
Экшен, Адвенчура, Стелс, От первого лица
Для Thief 2014 вышел HD-пак, улучшивший свыше трёх тысяч текстур

Моддер FartPluser выпустил новый пакет HD-текстур для Thief 2014. Этот мод использует методы искусственного интеллекта для масштабирования и улучшения около 3438 текстур.

Если говорить более подробно, мод включает в себя два отдельных мода. Первый — это пакет HD-текстур, а второй — мод HD-травы. Этот мод улучшает текстуры листьев и некоторых объектов разброса травы. Вы можете использовать оба, и настоятельно рекомендуется это сделать.

Также стоит отметить, что размер мода всего 4 ГБ. Он должен хорошо работать даже на видеокартах с 8 ГБ видеопамяти.

Вы можете скачать мод по ссылке.

До
После
До
