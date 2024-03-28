Вместе с The Outer Worlds на следующей неделе в EGS раздадут Thief

В EGS бесплатно отдадут Thief (2014) и The Outer Worlds уже на следующей неделе. Добавить игры в свою библиотеку можно будет с 4 по 11 апреля.

Thief (2014) — перезапуск знаменитого стелс-экшена про вора по имени Гарретт. Во время одного из дел героя обнаруживают, он теряет свою ученицу и оказывается в смертельной опасности.

The Outer Worlds — космическая ролевая игра от Obsidian — создателей оригинальных частей Fallout. Игроки возьмут на себя роль колониста, который прибывает на неизвестную планету, но оказывается, что он опоздал уже на 70 лет.

А сейчас игроки могут бесплатно получить инди-приключение Islets.