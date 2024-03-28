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Thief (2014) 24.02.2014
Экшен, Стелс, От первого лица
8.2 3 185 оценок

Вместе с The Outer Worlds на следующей неделе в EGS раздадут Thief

Simple Jack
Новости

В EGS бесплатно отдадут Thief (2014) и The Outer Worlds уже на следующей неделе. Добавить игры в свою библиотеку можно будет с 4 по 11 апреля.

Thief (2014) — перезапуск знаменитого стелс-экшена про вора по имени Гарретт. Во время одного из дел героя обнаруживают, он теряет свою ученицу и оказывается в смертельной опасности.

The Outer Worlds — космическая ролевая игра от Obsidian — создателей оригинальных частей Fallout. Игроки возьмут на себя роль колониста, который прибывает на неизвестную планету, но оказывается, что он опоздал уже на 70 лет.

А сейчас игроки могут бесплатно получить инди-приключение Islets.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Rensky27

только ради одной мисси проходил Thief )))

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Mad_cloud

Сто пудов опрокинут хоть с одной игрой

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