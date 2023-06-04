Один из разработчиков оригинальной трилогии Thief выпустил фан-фильм под названием Thief - Cutscene Zero ©

Вступительная сцена из игры Thief: The Dark Project была прекрасным средством для создания настроения, переключаясь между одним из ограблений Гаррета и жуткими сверхъестественными образами с тяжелыми глазами, чтобы показать, что за ним наблюдают. Это также аккуратное предупреждение "вот как не надо играть в эту игру": Гарретт убивает охранника, что вызывает еще троих и заставляет его спасаться бегством. Теперь, благодаря режиссеру сцен оригинальной игры Дэниелу Трону, у нас есть еще одно введение в мир игры: фан-фильм под названием Thief - Cutscene Zero.

Это еще одна работа Гарретта, которая пошла насмарку, и Трон пошутил в Twitter: "Я гарантирую, что сразу после этого он загрузит свое последнее сохранение". В Cutscene Zero отлично передана атмосфера фэнтези-нуара - от ничего не подозревающего охранника, который видит свое отражение, глядя в окно на дождь, до повествования Виктории, роковой женщины серии Thief, которую снова озвучивает Терри Брозиус.

Еще один член оригинальной команды разработчиков Looking Glass, художница Дженнифер Хработа-Лессер, нарисовала картину, которую вы видите на 30-й секунде. Заслуги самого Трона в работе над Thief включают в себя режиссуру, арт и анимацию сцен, оформление коробки и иллюстраций к руководству, эффекты частиц и озвучивание разных персонажей.