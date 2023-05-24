"Это просто дерьмо": игроки не жалеют новую MMORPG от NCSoft Throne and Liberty ©

В Южной Корее идет закрытое бета-тестирование Throne and Liberty - крупнобюджетной и перспективной MMORPG от создателей Aion, Blade & Soul и Lineage 2. К сожалению, игроки были разочарованы - под красивой оберткой из трейлеров скрывается крайне отвратительное всё.

После всех анонсов, эпических трейлеров и того факта, что игра - с большими или меньшими перерывами - находится в разработке с 2012 года, игроки ожидали новаторской или, по крайней мере, достаточно хорошей игры, которая позволит Throne and Liberty подняться на первый/второй уровень MMORPG и спокойно жить долгие годы.

Однако этого не произойдет. Throne and Liberty обхаяли все (на твиче, ютубе, реддите и т.д. за невыразительную графику, за то, что игра выглядит как мобильная игра, "замаскированная" под игру для ПК, за тривиальный крафтинг, автотрекинг, за прокачку, основанную на квестах-гринде, за квесты в стиле "найди" или "убей", за плохую боевую систему, за боевой пропуск, за систему Pay-To-Win (донатеры "фармят" персонажей до 8 часов после выхода из игры, получают специальные задания с дополнительными наградами, питомцев, повышающих статы и т.д.). И самое главное, за "Астральную Охоту" т.е. встроенного бота, который позволяет игроку убивать монстров, пить зелья и собирать лут без активного участия игрока. По моему, не тронули только редактор персонажа.

В общем сейчас абсолютно все указывает на то, что игру постигнет та же участь, что и Elyon. Вот несколько отзывов:

12 лет на создание мобильной MMO-игры для ПК, с самой статичной, неуклюжей и неотзывчивой системой боя и передвижения. Молодцы NCSoft.

Это в 100 раз хуже, чем Bless Unleashed lmao. Зачем вы делаете игры, в которые не нужно играть?.

Столько лет ожидания, а мы получаем просто дерьмо.

Даже бои в New World выглядят божественно, если сравнить их с этим дерьмом.

Throne and Liberty - это новое поколение "холостых" MMO.

Lineage2 была первой игрой, в которую я влюбился. Throne and Liberty - чертово разочарование, я бы лучше играл в BDO, то же p2w дерьмо, но в целом лучше бои и геймплей.

Ниже вы можете увидеть, насколько гротескно это выглядит, игрок занимается своими делами, пока персонаж качается за него: