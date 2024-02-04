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Throne and Liberty 2024 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная, От третьего лица, Фэнтези
6.7 106 оценок

Осады замков с тысячами игроков в геймплейных роликах Throne and Liberty

Procy_on
Новости

В эти выходные в Throne and Liberty проходят первые настоящие осады замков. И вот кадры этих эпических сражений, в которых - в крайних случаях - участвуют сотни и даже тысячи людей.

Выглядит это немного хаотично, но это трудно не заметить, когда на экране в буквальном смысле слова полно игроков.

Но что здесь действительно работает, так это отличная оптимизация Throne and Liberty (которую хвалят с момента запуска), благодаря которой даже в таких напряженных сражениях мы можем рассчитывать на приемлемую плавность.

Осада замков здесь будет цикличным, но не очень частым событием. Завоевание замка дает ощутимые преимущества. Материальные блага и скидка на товары и услуги для победителей + дополнительный налог для остальных игроков.

6
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Nomen Ipsum

Осады, кач, рейды, фарм, гринд.... Ночные пьянки в скайпе, пока родители спят... Как же было прекрасно. Главное не забывать, что было и больше так не будет)

1
ka27
1
Onti 1

lineage 2 напоминает даже лаги прям как там))

0
Eclair_93

Системки то у игры не фиговые, какой там лагодром будет с сотнями игроков? Про тысячу и больше молчу...

-1
Zlobin_Evgeny

эпично

-2