По слухам, закрытый бета-тест Throne and Liberty пройдет в мае, а релиз в октябре ©

Следующая информация не была официально подтверждена и является лишь слухами, основанными на "проверенных источниках и информаторах". Что они нам говорят? NCsoft активно работает над Throne and Liberty совместно с Amazon, и, по слухам, компании планируют совместный глобальный запуск игры. Это произойдет осенью этого года, а именно в октябре.



По слухам, дебют Throne and Liberty должен был состояться раньше, но разработчики решили, что не хотят пересекаться с выходом Diablo 4. Поэтому в мае состоится только закрытый бета-тест. Первоначально ходили слухи, что именно тогда полная версия игры увидит свет, поскольку сама Throne and Liberty уже почти готова.



Однако появилась информация, что команда может внести изменения в монетизацию игры, основываясь именно на информации, полученной в ходе майских тестов. Конечно, при условии, что слухи о них окажутся правдой. Разработчики также опасаются, что Throne and Liberty не оправдает ожиданий игроков, поскольку слишком много маркетинга игры было основано на серии Lineage. Сколько в этом правды? Время покажет.