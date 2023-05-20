Появились первые геймплейные кадры Throne and Liberty с закрытого бета-теста ©

В сети появился видеролик, объединяющий несколько геймплейных фрагментов различных элементов Throne and Liberty в один из закрытого бета-теста южнокорейского клиента.



Качество видео оставляет желать лучшего, но, тем не менее, это первый раз, когда мы можем заглянуть внутрь Throne and Liberty и увидеть, как именно будет выглядеть эта высокобюджетная MMORPG. Здесь можно увидеть боевую систему, интерфейс, полеты, плавание, стартовый город и многое другое.

Игра выглядит неплохо, но слишком сильно напоминает мобильную (интерфейс и функция автобоя), хотя Throne and Liberty никогда не планировалось для мобилок.