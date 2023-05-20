Появились первые геймплейные кадры Throne and Liberty с закрытого бета-теста

В сети появился видеролик, объединяющий несколько геймплейных фрагментов различных элементов Throne and Liberty в один из закрытого бета-теста южнокорейского клиента.
Качество видео оставляет желать лучшего, но, тем не менее, это первый раз, когда мы можем заглянуть внутрь Throne and Liberty и увидеть, как именно будет выглядеть эта высокобюджетная MMORPG. Здесь можно увидеть боевую систему, интерфейс, полеты, плавание, стартовый город и многое другое.
Игра выглядит неплохо, но слишком сильно напоминает мобильную (интерфейс и функция автобоя), хотя Throne and Liberty никогда не планировалось для мобилок.
никогда не планировалась на мобилки? ахахаха, поэтому тут интерфейс мобилки, автобой и скиллы движение курсора (пальца по экрану)?
так что кристально пухой, очередная корейская кроссплатформенная (да да, возможность запуска на мобилках будет) донатная дрочильня от nc soft. повторит успех остальных игр издателя, сдохнет через месяц, а все споты займут китайские 24/7 боты в 10 окон
ты зачем сейчас заспойлерил характеристику большинства новых ммо на ближайшие годы
Там интерфейс 1в1 БДО, чо тебя так порвало я хз. Автобой там видно, что это бафф, который видимо можно использовать только в течении какого то времени и мне проще поставить автобой\автосбор лута и пойти сделать кофе с бутиками, а потом пойти в данж в ручную, чем дрюкать сотни\тысячи мобов с мыслью ''ЗАТО НЕ АВТОБОЙ''.
Скиллы там только на себя и таргетный фаерболл показали, какие там движения курсора ты увидел если все скиллы находятся на панели скиллов 1 2 3 4=F1 F2 F3 F4
Очень неплохо. Но посмотрим, что будет на релизе.
Какое же это дно. Все эти заточки всего и вся, прокачки всего и вся и эти убогие превращения, очередная копипаста старых корейских дрочильн в новой обёртке, с автобоем и конским донатом на БС.