Throne and Liberty 2023 г.
6.9 80 оценок

Throne and Liberty будет условно-бесплатной MMORPG

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Procy_on
Новости

И NCSoft, и Amazon Games до сих пор избегали темы бизнес-модели Throne and Liberty. Есть неофициальная информация о F2P, но прямого подтверждения до сих пор не было.


На сайте Amazon Games только что появилась вкладка для Throne and Liberty со словами "free-to-play MMORPG в огромном мире Солизиума с динамичным окружением, массовым PvPvE геймплеем".

Это, вероятно, хорошая новость, при условии, конечно, что - как и было обещано - мы не получим никаких Pay-2-Win элементов, которые могут повлиять на баланс. Так что ждем содержимое магазина предметов или боевого пропуска.

Выход Throne and Liberty по-прежнему запланирован на вторую половину этого года. Ожидается, что вскоре мы получим глобальный анонс со специальным превью игры.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Floww

Кто то сможет назвать хотя бы одну (более менее популярную, а не инди шляпу на 200 игроков) ММОРПГ с условно бесплатной моделью, где нет пэй ту вина?)

0
Observia

на память, только LOTRO вспоминается.

0
Destroited

Ура ! Очередная условно-бесплатная донатная помойка коих и так уже девать некуда, это как раз то чего нам так не хватало.

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