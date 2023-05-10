Throne and Liberty 2023 г.
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Throne and Liberty практически готова и выйдет во второй половине этого года

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R_Mor
Новости

Из нового финансового отчета NCSoft и выступления финансового директора стали известны новые подробности MMORPG Throne and Liberty.

  • Релиз игры (официально) перенесен на вторую половину года
  • NCSoft сотрудничает с Amazon Games, чтобы предоставить точный график релиза.
  • Мы также получим специальное мероприятие, где "западное" сообщество увидит потенциал Throne and Liberty.
  • Вскоре после этого начнется глобальное закрытое бета-тестирование.
  • Бизнес-модель и система монетизации будут едины для всего мира
  • Бета-версия, которая будет протестирована корейцами в конце этого месяца, не будет слишком сильно отличаться от финальной версии
  • Игра практически готова к релизу.

А теперь несколько заявлений от боссов NCSoft:

TL сохраняет сильную сторону NCsoft - PvP-контент, но также предоставляет разнообразный контент, который может привлечь западных пользователей. В частности, она содержит высококачественный повествовательный контент, в который могут погрузиться глобальные игроки.

Мы уделили много внимания максимизации производительности даже при масштабном контенте. Тот факт, что мы можем принять длительный жизненный цикл, потому что в игре много контента, основанного на сообществе, а не на конкуренции между игроками, является нашим сравнительным преимуществом перед конкурирующими играми.

С точки зрения этого заработка, Throne & Liberty будет отличаться от кривой продаж мобильных игр, где продажи сосредоточены в начале. Вместо этого мы ожидаем стабильных продаж в долгосрочной перспективе
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Новые кадры и подробности MMORPG Throne and Liberty
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