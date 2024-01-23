Запланированный выход Throne and Liberty на западе может быть отложен из-за проблем с консолями

Корейский портал сообщил о глобальном релизе игры Throne and Liberty от Ncsoft, за который на западе будет отвечать Amazon. Судя по сообщениям, похоже, что игра не дебютирует в срок. Речь идет о начале этого года. Более того, срывается и план по выпуску игры на консолях.

Разумеется, это не официальная информация. NCsoft и Amazon пока не дали комментариев. Не стоит забывать и о других сообщениях, в которых говорилось, что Throne and Liberty получит закрытую бету в первом квартале, а полноценный дебют состоится во втором квартале.

Вышеупомянутый сайт утверждает, что Throne and Liberty выйдет позже, на что указывает отсутствие объявления даты релиза как со стороны NCsoft, так и со стороны Amazon. В Корее игра уже в полном разгаре, но о глобальном релизе ничего не известно. Причина, как говорят, кроется в проблемах с консолями, и ходят слухи, что дебют MMORPG может быть отложен из-за этого.

Возможно, Amazon захочет выпустить Throne and Liberty одновременно на всех платформах. Интересно, что в тексте есть предположение о низкой популярности игры в Корее, что также может быть причиной задержек. Не помогает и тот факт, что в первом квартале выходят несколько других громких игр.