Градостроительный симулятор с бобрами Timberborn одержал победу на Indie Cup CEE 2023 ©

На днях были подведены итоги престижного конкурса Indie Cup CEE 2023 для независимых разработчиков. Главным триумфатором мероприятия стала примечательная градостроительная стратегия Timberborn, где игрок берет под управление простых боров и стремится превратить обычную плотину во многофункциональный город. Игра от польской студии Mechanistry одержала победу в номинации "Выбор критиков".

Всего на Indie Cup CEE 2023 было представлено около 145 инди-проектов разной величины и жанров. Команда жюри, состоящая из критиков и деятелей индустрии выбрала самые лучшие проекты от независимых команд. И по их мнению, лучшей игрой является Timberborn, которая все еще находится в раннем доступе Steam. Градостроительный симулятор получает регулярные контентные обновления и уже собрал больше 17 тысяч отзывов, из которых большинство положительные.

Самое ожидаемой игрой по версии Indie Cup CEE 2023 также стал представитель в жанре градостроительных симуляторов — Against the Storm. Проект уже доступен в раннем доступе Steam, релизная версия игры обещает значительно расширить возможности и добавить больше контента.