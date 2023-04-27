Timberborn 16.09.2021
7.2 37 оценок

Градостроительный симулятор с бобрами Timberborn одержал победу на Indie Cup CEE 2023

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Gutsz
Новости

На днях были подведены итоги престижного конкурса Indie Cup CEE 2023 для независимых разработчиков. Главным триумфатором мероприятия стала примечательная градостроительная стратегия Timberborn, где игрок берет под управление простых боров и стремится превратить обычную плотину во многофункциональный город. Игра от польской студии Mechanistry одержала победу в номинации "Выбор критиков".

Всего на Indie Cup CEE 2023 было представлено около 145 инди-проектов разной величины и жанров. Команда жюри, состоящая из критиков и деятелей индустрии выбрала самые лучшие проекты от независимых команд. И по их мнению, лучшей игрой является Timberborn, которая все еще находится в раннем доступе Steam. Градостроительный симулятор получает регулярные контентные обновления и уже собрал больше 17 тысяч отзывов, из которых большинство положительные.

Самое ожидаемой игрой по версии Indie Cup CEE 2023 также стал представитель в жанре градостроительных симуляторов — Against the Storm. Проект уже доступен в раннем доступе Steam, релизная версия игры обещает значительно расширить возможности и добавить больше контента.

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