Геймплейный трейлер в VR приключенческой головоломки Tin Hearts ©

Издательство Wired Productions и разработчики Rogue Sun представили совершенно новый VR-геймплей для Tin Hearts, признанной критиками приключенческой повествовательной головоломки, которая будет выпущена для ПК VR, Meta Quest 2 и PS VR2 в конце этого года.

Совершенно новый трейлер, представленный во время демонстрации Upload VR, продемонстрировал грядущий VR-геймплей. Созданная с нуля для виртуальной реальности, она представляет собой новый захватывающий способ пережить захватывающее повествовательное приключение Tin Hearts.

Tin Hearts получила высокую оценку за проникновенный сюжет, замысловатый дизайн головоломок и захватывающую атмосферу. Играя за убитого горем Альберта Дж. Баттерворта, гениального изобретателя викторианских времен, очаровательная, но горько-сладкая история Tin Hearts раскрывается в четырех действиях в серии головоломок, похожих на леммингов, действие которых происходит в его замысловато детализированном доме.

Tin Hearts уже вышла на ПК (Steam, GOG, EGS и Utomik), Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One и PlayStation 4 и 5. Версии для PCVR, Meta Quest 2 и PSVR2 должны быть выпущены позже в этом году. .