Tin Hearts 20.04.2023
5.5 19 оценок

Игрушечная головоломка Tin Hearts стала доступна на консолях и ПК

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butcher69
Новости

Tin Hearts, от издательства Wired Productions и разработчик Rogue Sun, вышла на Nintendo Switch еще 20 апреля, а сегодня игрушечная головоломка стала доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam).

Tin Hearts это "причудливый, красивый и красочный мир", который предстоит исследовать. В игре более 40 уровней, так что если вам понравится основной геймплей, у вас будет много возможностей для совершенствования и оттачивания своих навыков. Все это будет завернуто в то, что Rogue Sun называет "мощной историей о любви и компромиссе", в которой вы постепенно разгадаете историю Альберта Баттерворта, викторианского изобретателя.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Staphylococcus XX

Какая добрая и красивая,трогательная песня!

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