Игрушечная головоломка Tin Hearts стала доступна на консолях и ПК ©

Tin Hearts, от издательства Wired Productions и разработчик Rogue Sun, вышла на Nintendo Switch еще 20 апреля, а сегодня игрушечная головоломка стала доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam).

Tin Hearts это "причудливый, красивый и красочный мир", который предстоит исследовать. В игре более 40 уровней, так что если вам понравится основной геймплей, у вас будет много возможностей для совершенствования и оттачивания своих навыков. Все это будет завернуто в то, что Rogue Sun называет "мощной историей о любви и компромиссе", в которой вы постепенно разгадаете историю Альберта Баттерворта, викторианского изобретателя.