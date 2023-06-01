Игрушечная приключенческая головоломка Tin Hearts получила хвалебный трейлер ©

Издательство Wired Productions и Rogue Sun, создатели авторских интерактивных развлечений, отмечают прием приключенческой головоломки Tin Hearts, выпустив новый трейлер с похвалами после выхода игры на Nintendo Switch 20 апреля и на ПК и консолях 16 мая.

Игра Tin Hearts, получившая награду «Самая ожидаемая игра для Nintendo Switch» на Gamescom 2022, получила высокую оценку за проникновенный сюжет, очаровательные головоломки и захватывающую атмосферу. Согласно Nintendo World Report, Tin Hearts описывается как обладающая «замечательным повествованием, умными головоломками и одним из самых красивых саундтреков, написанных для видеоигры».

Tin Hearts — это захватывающая приключенческая игра-головоломка, окутанная мощной историей любви и компромисса. Проведите отряд озорных оловянных солдатиков через волшебный мир, наполненный игрушками, используя множество причудливых и изобретательных приспособлений, чтобы подпрыгивать, стрелять и скользить к цели. Пройдите более 40 уровней головокружительных загадок, направляющих солдат, прокладывайте новые пути для своих игрушек и решайте все более сложные головоломки, чтобы разгадать эмоциональную, наводящую на размышления историю Альберта Дж. Баттерворта, гениального изобретателя викторианских времен. .

Tin Hearts уже вышла на ПК (Steam, GOG, EGS и Utomik), Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One и PlayStation 4 и 5. Версии для PCVR, Meta Quest 2 и PSVR2 должны быть выпущены позже в этом году. .