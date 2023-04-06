Релиз приключенческой головоломки Tin Hearts отложен на месяц, но не на всех платформах ©

Издатель Wired Productions и разработчик Rogue Sun отложили выпуск версий игры-головоломки Tin Hearts в стиле леммингов для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam) до 19 мая. А вот Switch это почему-то не коснулось — на консоли Nintendo запуск игры по-прежнему запланирован на 20 апреля.

Tin Hearts представляет собой захватывающую приключенческую головоломку, основанную на повествовании, окутанную мощной историей любви и компромисса. Пройдите более 40 уровней головокружительных загадок, направляющих солдат, прокладывайте новые пути для ваших игрушек и решайте все более сложные головоломки, чтобы разгадать эмоциональную, наводящую на размышления историю Альберта Дж. Баттерворта, гениального изобретателя викторианских времен.