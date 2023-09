Адвенчура Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh выйдет 7 ноября ©

Tintin Reporter: The Cigars of the Pharaoh выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam) 7 ноября, а в 2024 году — на Switch, объявили издатель Microids и разработчик Pendulo Studios.

Игра будет доступна как в стандартном издании, так и в лимитированном (Limited Edition), которое будет выпущено ограниченным тиражом. Последнее, помимо самой игры, будет включать стилбук и три открытки. Также в продажу поступит коллекционное издание (Collector's Edition), в которое, помимо всего прочего, войдут блокнот, артбук на 160 страниц и оригинальная статуэтка.

В Tintin Reporter: The Cigars of the Pharaoh знаменитому репортеру и его верному спутнику Сноуи предстоит пережить необыкновенные приключения. После встречи с профессором Саркофагом во время круиза по Средиземному морю знаменитый репортер отправляется на поиски гробницы Фараон Ких-Осх. Какие темные тайны спрятаны в гробнице? От Египта до Индии, пройдя через Аравию, Тинтин и Сноуи в конечном итоге расследуют гигантскую сеть наркоторговли по всему Востоку.