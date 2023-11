Приключения в разных уголках мира в релизном трейлере адвенчуры Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh

Компании Tintinimaginatio и Microids рады сообщить, что игра Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh стала доступна на PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One, а версию для ПК придется подождать до вечера. Версия для для Switch выйдет только 2024 года.

Совместное производство Tintinimaginatio и Microids и разработка известной испанской студии Pendulo Studios, которая уже почти 30 лет является пионером в области приключенческих игр. Новая видеоигра, вдохновленная культовыми приключениями из серии комиксов "Приключения Тинтина", созданной Эрже и проданной тиражом более 275 млн. экземпляров по всему миру, знаменует возвращение знаменитого репортера в мир интерактивных развлечений благодаря динамичному совместному производству Tintinimaginatio и Microids.

В игре "Тинтин Репортер - Сигары Фараона" знаменитого репортера и его верного спутника Снежка ждут необыкновенные приключения... Познакомившись с профессором Циклоном во время плавания по Средиземному морю, знаменитый репортер отправляется на поиски гробницы фараона Ких-Осха. Что за мрачные тайны скрыты в гробнице? Из Египта в Индию, пройдя через Аравию, Тинтин и Сноуи окажутся в центре расследования гигантской сети наркоторговли на всем Востоке.

В игре присутствует перевод на русский язык и её без проблем можно купить в России, правда цена слегка "кусается" - 2147 рублей со скидкой 10 процентов.