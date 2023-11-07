Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh может оказаться в плачевном состоянии при запуске

Microids выпустит Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh позже сегодня. Однако похоже, что эта новая приключенческая игра может оказаться в плачевном состоянии при запуске. По крайней мере, на это намекают её разработчики.

Pendulo Studios опубликовала заявление всего за несколько часов до выхода игры, утверждая, что те, кто играет в игру при запуске, не смогут в полной мере насладиться ею. Разработчики заявили, что стремятся исправить эту ситуацию в кратчайшие сроки. Первые крупные патчи для игры выйдут в ближайшие недели.