Популярная новелла Зайчик получит аниме-экранизацию

Команда разработчиков инди-хита Зайчик официально объявила о расширении франшизы и запуске в производство анимационного сериала по мотивам игры. Авторы представили дебютный тизер проекта, который демонстрирует визуальный стиль и мрачную атмосферу грядущей адаптации.
На данный момент подробностей о мультфильме немного, однако создатели уточнили важную деталь касательно сценария. Сюжет аниме не будет дословно повторять события оригинальной визуальной новеллы, а предложит зрителям альтернативный взгляд на историю или новые сюжетные линии. Точная дата премьеры пока не разглашается.
А там тоже будет 5 сезонов, а последний сезон скажут переделать?
Пару дней назад в "Мнениях" высказывался по поводу недовольства концовками, хейта и предположил, что авторы так сильно триггернулись, наплевали на свое художественное видение и пошли на поводу у недовольных только из-за одной причины: проект будут продолжать монетизировать, и лояльная публика им сильно нужна.
Долго ждать подтверждения этой гипотезы не пришлось, вот вам для начала мультсериал.
И кто-то ведь это хавает.
лол. забанили по надуманной причине Коней - триллер. зато шляпу, где в красках убивают и сжирают ребенка - норм. причем, именно в таком виде предпубертатного фанфика как представлено в игре не несет никакой смысловой нарузки.
Зайчик-однояйчик??)
То есть несколько параллельных миров в игре им было мало, теперь ещё один будет, но в виде аниме?
Ждём ещё один скандал, если аниме вообще доживёт до релиза.
Не лучшая идея экранизировать игры с разным выбором и кучей концовок, ведь тогда теряется основная суть игры
fate, врата штейна, когда плачут цикады все эти аниме по визуальным новеллам с кучей концовок