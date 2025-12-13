Популярная новелла Зайчик получит аниме-экранизацию

Команда разработчиков инди-хита Зайчик официально объявила о расширении франшизы и запуске в производство анимационного сериала по мотивам игры. Авторы представили дебютный тизер проекта, который демонстрирует визуальный стиль и мрачную атмосферу грядущей адаптации.

На данный момент подробностей о мультфильме немного, однако создатели уточнили важную деталь касательно сценария. Сюжет аниме не будет дословно повторять события оригинальной визуальной новеллы, а предложит зрителям альтернативный взгляд на историю или новые сюжетные линии. Точная дата премьеры пока не разглашается.