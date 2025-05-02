Вышел тизер пятого эпизода визуальной новеллы "Зайчик"

Разработчики визуальной новеллы «Зайчик» представили первый тизер пятого эпизода проекта. Ролик позволяет заглянуть в продолжение тревожной истории, которая сочетает в себе мистику, психологическую драму и элементы хоррора.

Дата выхода пятого эпизода пока не объявлена, но релиз уже не за горами. Также после релиза стоимость на новеллу возрастёт.