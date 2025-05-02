Вышел тизер пятого эпизода визуальной новеллы "Зайчик"

Разработчики визуальной новеллы «Зайчик» представили первый тизер пятого эпизода проекта. Ролик позволяет заглянуть в продолжение тревожной истории, которая сочетает в себе мистику, психологическую драму и элементы хоррора.
Дата выхода пятого эпизода пока не объявлена, но релиз уже не за горами. Также после релиза стоимость на новеллу возрастёт.
Это реально топ, хочется уже наконец пройти этот шедевр со всеми эпизодами.
для дегродов самое то....
я вроде не писал про бесконечное лето
Это не та игра, этого обиженного автора? Который там шумиху поднял, и Куплинову пришлось удалить всё прохождение с ютуба?
Это был обиженый, музыкальный композитор, а не автор. Он неожиданно захотел какие-то 1.5%, от общей выручки, за музыку, которая уже ему не принадлежит. И он начал страйкать все видосы подряд с этой игрой.
Точно!
А разве Катя не была пропущена через мясорубку? что то я запутался
Если не идти туда то возможно она жива
На столько долго делали, что я уже забил как-то на новеллу