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Tiny Bunny 16.04.2021
Адвенчура, Ужасы, Инди
8.1 196 оценок

Вышел тизер пятого эпизода визуальной новеллы "Зайчик"

RedDay13 RedDay13

Разработчики визуальной новеллы «Зайчик» представили первый тизер пятого эпизода проекта. Ролик позволяет заглянуть в продолжение тревожной истории, которая сочетает в себе мистику, психологическую драму и элементы хоррора.

Дата выхода пятого эпизода пока не объявлена, но релиз уже не за горами. Также после релиза стоимость на новеллу возрастёт.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Это реально топ, хочется уже наконец пройти этот шедевр со всеми эпизодами.

dexxxx123

для дегродов самое то....

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Real Slim Shady dexxxx123

я вроде не писал про бесконечное лето

Liwan

Это не та игра, этого обиженного автора? Который там шумиху поднял, и Куплинову пришлось удалить всё прохождение с ютуба?

Jarvis666

Это был обиженый, музыкальный композитор, а не автор. Он неожиданно захотел какие-то 1.5%, от общей выручки, за музыку, которая уже ему не принадлежит. И он начал страйкать все видосы подряд с этой игрой.

Liwan Jarvis666

Точно!

CHEPOLINO85

А разве Катя не была пропущена через мясорубку? что то я запутался

Ely Maze

Если не идти туда то возможно она жива

Гамер132

На столько долго делали, что я уже забил как-то на новеллу